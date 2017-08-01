"Живые" фото нового флагмана Nokia 8

1 августа 2017, 10:15

Неназванный пользователь китайской платформы Baidu Tieba поделился несколькими, так называемыми, «живыми» фото не представленного на данный момент смартфона Nokia8.

Ценность этих иллюстраций в том, что они подтверждают существование аппаратной домашней кнопки и, скорее всего, сканера отпечатков пальцев. Кроме того, на тыльной панели можно увидеть двойную основную камеру, рядом с которой вспышка.По слухам, Nokia 8 получит чип Snapdragon 835 + 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Диагональ дисплея – 5,3 дюйма, а его разрешение 2К. Основная камера двойная – 13Мп с оптикой Carl Zeiss. Работать новинка будет под управлением Android 7.1.1.Анонс терминала, скорее всего, состоится 16 августа в Лондоне.В продаже терминал окажется с ценником в 520 евро.