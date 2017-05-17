Samsung готовит анонс Windows 10 Mobile – версии смартфонов Galaxy S8/S8 Plus

17 мая 2017, 12:15

Сразу несколько китайских СМИ опубликовали так называемые «живые» фото не представленного на данный момент смартфона Galaxy S8 с ОС Windows 10 Mobile «на борту».

Стоит, наверное, напомнить, что через пару дней после анонса оригинальных Galaxy S8 и S8+ стало известно о намеренье Microsoft представить собственную версию этих флагманов Samsung. Однако версии аппаратов от Microsoft не получили «десятку», а все отличия от оригиналов в пакете предустановленных сервисов американского гиганта. Таким образом, совершенно не исключено, что Samsung и Microsoft решили несколько расширить данный формат сотрудничества.Других подробностей на этот счет пока не поступало.