HMD Global объявляет о старте продаж Nokia 3310 и новых моделей смартфонов

19 мая 2017, 11:15

HMD Global заявляет, что первый модельный ряд смартфонов Nokia скоро появится в продаже у основных украинских ритейлеров: Nokia 3 – в июне, а смартфоны Nokia 5 и Nokia 6 – в начале июля.

Ранее представленные в этом году на выставке Mobile World Congress в Барселоне смартфоны объединяют в себе отличное качество сборки, премиальный дизайн и все необходимые развлекательные функции наряду с возможностью использования ОС Android Nougat без надстроек. Легендарный телефон Nokia 3310 будет доступен украинцам уже с мая.



Этот смартфон с 5,5-дюймовым Full HD дисплеем характеризуется исключительным качеством сборки и оригинальным дизайном, аудиовизуальными технологиями, обеспечивающими эффект присутствия. Nokia 6 – это высокопроизводительный смартфон для работы и развлечений с премиальным дизайном и сверхпрочным корпусом. Он идеально подходит тем, кому нужен функциональный смартфон с отличными характеристиками для развлечений. Корпус устройства представляет собой моноблок, сделанный из авиационного алюминия. Интеллектуальный усилитель звука и сдвоенные динамики обеспечивают отличные басы и четкость звука, в то время как Dolby Atmos гарантирует полное погружение в атмосферу фильмов и игр.

Благодаря полностью поляризованному дисплею с первоклассной передачей цвета, Nokia 6 позволяет наслаждаться чтением даже в солнечный день. Оснащенный мобильной платформой Qualcomm Snapdragon 430 и графическим процессором Qualcomm Adreno 505 смартфон Nokia 6 обеспечивает идеальный баланс между производительностью и потреблением энергии, улучшенную обработку графики и превосходную продолжительность работы аккумулятора, увеличивая длительность работы смартфона без подзарядки. Nokia 6 доступен в четырех цветах - матовый черный, серебристый, индиго и медный. Предварительная цена смартфона - 6 999 гривен.



Корпус Nokia 5 выполнен методом точной фрезеровки из цельного куска алюминия и отличается превосходной эргономичностью. Контуры плавно переходят в поляризованный 5,2-дюймовый IPS HD-дисплей повышенной прочности Corning Gorilla Glass. Благодаря инновационной технологии в расположении антенн Nokia 5 является надежным смартфоном, продуманным с особенным вниманием к деталям и качеством, присущим флагманам. Nokia 5 на мобильной платформе Qualcomm® Snapdragon 430 обеспечивает высокую продолжительность работы аккумулятора и улучшенную обработку графики. Эта модель отличается элегантным дизайном и исключительной продуктивностью. С 8-мегапиксельной фронтальной камерой и 84-градусным широкоугольным объективом Nokia 5 позволяет делать селфи с большим количеством людей. Поляризованный экран облегчает чтение даже при ярком солнечном свете и в условиях недостаточного освещения. Смартфон Nokia 5 доступен в четырех различных цветах – матовый черный, серебристый, индиго и медный. Предварительная розничная цена – 5 999 гривен.

Это высококачественный компактный и элегантный аппарат с премиальным дизайном по доступной цене. Его корпус обрамляет металлическая рамка, тщательно выточенная из цельного бруска алюминия и гарантирующая высокий уровень защиты. Полностью ламинированный 5-дюймовый IPS-экран Nokia 3 обеспечивает четкое изображение, а стекло Corning Gorilla Glass – высокую надежность. Поляризованный экран защищает от отражений, изображение остается четким и насыщенным даже при ярком солнечном свете. Встроенные 8-мегапиксельные камеры (фронтальная и основная) дают возможность съемки с широкой диафрагмой и делают Nokia 3 смартфоном действительно премиального качества в компактной и элегантной форме. Nokia 3 доступна в четырех цветах – матовый черный, серебристо-белый, индиго и медный. Предварительная цена – 4 299 гривен.



Во всех смартфонах Nokia всегда доступна самая последняя версия чистого Android. Благодаря ежемесячным обновлениям безопасности системы смартфон Nokia будет надежным и современным, без ненужных надстроек от производителя - пользователи сами решают, какие приложения они хотят видеть на своём смартфоне. С последней версией Android доступны новые функции, включая дополнительный режим Doze, позволяющий экономить время автономной работы, когда телефон находится в сумке или кармане. Владельцы смартфонов Nokia смогут воспользоваться всеми преимуществами инновационного сервиса Google Assistant, который является неотъемлемой частью пользовательской среды Android и, благодаря тесному сотрудничеству с командой Google, полностью интегрирован с устройствами Nokia.

Тонкий, легкий и невероятно прочный, Nokia 3310 – это современный римейк легендарной классики, одного из самых популярных мобильных телефонов всех времен. 22 часа в режиме разговора и месяц в режиме ожидания наряду со свежим, ярким и современным дизайном делают Nokia 3310 снова актуальным. Разговаривайте весь день, пишите сообщения, делайте фотографии, слушайте музыку, беспрерывно играйте в культовую игру “Змейка” - все это на одном заряде батареи. Nokia 3310 в гладком современном корпусе из поликарбоната включает в себя все, за что его знали и любили, а свойственные ему цвета стали красочнее. Телефон доступен в четырех цветах - в глянцевых красном и желтом, а также в матовых темно-синем и сером. Предварительная цена на Nokia 3310 – 1 699 гривен.

Доступность:

Nokia 6 будет доступен с начала июля, предварительная розничная цена – 6 999 грн.

Nokia 5 будет доступен с начала июля, предварительная розничная цена – 5 999 грн.

Nokia 3 будет доступен с июня, предварительная розничная цена – 4 299 грн.

Nokia 3310 будет доступен с мая, предварительная розничная цена – 1 699 грн.