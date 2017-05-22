Сrossover поглотила Engine Yard

22 мая 2017, 21:13

Engine Yard – компания-лидер в сегменте сервисных платформ, ориентированных на Ruby On Rails, PHP и Node.js, стала частью глобальной компании Crossover, лидера в развитии облачных команд со специализацией на Ruby. Таким образом, Crossover стала лучшей в мире платформой, предоставляющей весь спектр возможностей работы с облачными командами, ориентированными на Ruby On Rails.





«У Engine Yard более десяти лет опыта в сфере развития и поддержки Ruby платформ, а Crossover – наибольший в мире провайдер облачных команд разработчиков с RoR-специализацией, - заявил Энди Триба, CEO Crossover & the new Engine Yard. - Объединив два этих направления, мы, впервые для ИТ-рынка, предложим клиентам как самый полный спектр инструментов для работы с RoR-проектами в облаке, так и максимально эффективные возможности построения, поддержки и масштабирования Ruby приложений».

«Корни Engine Yard – это создание решений на базе Ruby, именно поэтому мы так сильно ожидаем реинвестиций в это направление, - сказал Шон Херманн, исполнительный директор Engine Yard. - В нашем обновленном предложении, которое объединит 10-летний опыт в Ruby и уровень клиентского сервиса высочайшего уровня, мы предложим клиентам оптимизированное решение, которое будет стоить на 50% меньше, чем при обращении в Amazon напрямую, и будет на 50% быстрее, чем было до объединения с возможностями Crossover. Мы приглашаем миллионы владельцев Ruby приложений попробовать наши новые мощности».

В апреле 2017 года Engine Yard объявила о продаже Deis, инструмента для администрирования серверов и deploy приложений, компании Microsoft. Такое решение было принято с целью концентрации Engine Yard на технологии Ruby on Rails. К тому же, в компании поняли, что Deis функционирует гораздо эффективнее как часть Microsoft Azure и отвлекает Engine Yard от изначального фокуса на Ruby on Rails.

В течение полугода Crossover планирует ряд инвестиций, направленных на улучшение технологии Engine Yard и интеграцию платформ, для предоставления своим клиентам самых больших возможностей работы с RoR-проектами. Компания Crossover активно развивается в Украине, на данный момент ее партнерами являются 47 украинских разработчиков высочайшего уровня.