Samsung объявляет о конкурсе среди дизайнеров аксессуаров для т-зоров QLED TV

21 июня 2017, 13:45

Samsung Electronics анонсировала проведение первого глобального конкурса дизайна аксессуаров для телевизоров.

Конкурс будет проходить в период с 16 июня по 1 августа вместе с Dezeen — ведущим журналом по архитектуре и дизайну. Общий призовой фонд конкурса “Dezeen X Samsung QLED TV: Stand Design Competition” составляет 30 тысяч евро. Для участия дизайнерам нужно представить свой лучший вариант подставки для телевизора QLED TV и приложить соответствующий стратегический бизнес-план.



Samsung пригласит авторов пяти лучших работ на международную выставку Internationale Funkausstellung (IFA) 2017. IFA — крупнейшее выставочное шоу пользовательской электроники и бытовой техники в Европе. В этом году оно пройдёт с 1 по 4 сентября в Берлине.



Инженеры превратят проекты в реальные подставки, которые станут частью стенда Samsung. Главного победителя объявят на выставке IFA 2017. Его приз составит 8000 евро.

"Мы хотим дать возможность каждому человеку проявить свою креативность и помочь нам спроектировать новые аксессуары для телевизоров, — говорит Эйч Эс Ким (HS Kim), президент подразделения Visual Display Business в Samsung Electronics. — Samsung создаёт открытую платформу для дизайнеров со всего мира. Они передадут свою изобретательность через телевизионные подставки, которые идеально впишутся в любой интерьер».



Телевизоры Samsung QLED TV дают пользователям свободу выбора: они могут разместить устройства в любой точке комнаты. К тому же революционные элементы дизайна QLED TV избавляют от неудобств и по-новому подчёркивают стиль пространства.



В прошлом месяце Samsung сообщила о выпуске новых аксессуаров для телевизоров QLED TV. Среди них подставки Gravity Stand и Studio Stand и инновационный полупрозрачный кабель Invisible Connection. Подставки персонализируют внешний вид телевизора, а кабель наводит порядок с телевизионными проводами.



Samsung первой стандартизировала подставки для телевизоров QLED TV — теперь они подходят для 55- и 65-дюймовых моделей QLED TV и The Frame. Компания планирует расширять рынок телевизионных аксессуаров.



Dezeen — одно из крупнейших дизайнерских онлайн-изданий с 2,8 миллиона активных подписчиков и 13 миллионами просмотров страниц в месяц. К основной аудитории журнала относятся архитекторы, дизайнеры и люди, которые хотят украсить свой интерьер.



Участникам конкурса нужно предоставить рендер, 3D-чертёж и бизнес-план для своей телевизионной подставки. Участвовать могут все желающие старше 18 лет со знанием английского, достаточным для презентации проекта судьям.