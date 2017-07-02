Обновление прошивок для электронных книг Digma

Доступна новая официальная версия прошивки для электронных книг e633 и r663.
Исправления в новой версии ПО:
улучшена работа с картами памяти;
улучшено энергопотребление;
исправлены мелкие недочеты в работе.
Более подробная информация о версии прошивки, правилах скачивания и установки доступна на страницах продуктов во вкладке «Скачать».
Также хотим напомнить вам, что недавно вышли прошивки для электронных книг R652, E652, E62B, R62B, E63S, R63S, E61M, R61M, R651, E631, E626, E629, E632, E64M, E65G, E6DG, E624, E630, R660 и R67M.
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