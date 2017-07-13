Panasonic стал крупнейшим производителем литий-ионных аккумуляторов

13 июля 2017, 14:15

Медиакорпорация Nikkei представила результаты исследования глобальных рынков в 2016 году.

Эксперты ведущего экономического издания Японии обозначили глобальных лидеров автомобильной промышленности, крупнейших производителей аккумуляторов, солнечных батарей, цифровых камер, ЖК-панелей, плоскопанельных телевизоров, камер видеонаблюдения, стиральных машин, холодильников и других товаров и услуг.



Настоящей интригой 2016 года стала смена мировых лидеров сразу в восьми из 57 категорий рейтинга, что вдвое больше чем в 2015 году. Японская корпорация Panasonic, в частности, была признана крупнейшим производителем литий-ионных аккумуляторов, сместив с первой строчки своего южнокорейского конкурента Samsung SDI. Продукция Panasonic активно используется в электрокарах и других устройствах, сама корпорация относит это направление к драйверам своего глобального роста. Рыночная доля японского производителя увеличилась на 1,4 пункта до 22,8%, в то время как Samsung SDI уступил 2,1 пункта, набрав 20,8%.



В то же время в автомобильном сегменте японская Toyota Motor опустилась с первого сразу на третье место рейтинга, уступив Volkswagen и General Motors. Немецкий автопроизводитель относительно бескровно перенес скандал 2015 года и впервые вышел на первую позицию, во многом за счет хороших показателей в Китае, где были предложены налоговые льготы на малолитражки. На вторую позицию вышел General Motors, выигравший на снижении цен на бензин в США, которое подстегнуло спрос на большие энергоемкие автомобили. Однако разница между конкурентами оказалась практически минимальной – Volkswagen и GM разделила всего одна десятая процента (10,8% и 10,7% соответственно).