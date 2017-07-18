Поставки смартфона от создателя Android перенесены на неизвестный срок

18 июля 2017, 12:40

Судя по всему, поставки нового смартфона Essential Phone от создателя ОС Android Android, Энди Рубин (Andy Rubin) переносятся.

Как помним, еще в мае текущего года Рубин, во время презентации Essential Phone, пообещал, что поставки аппарата начнутся в течение 30 дней. Тогда же стартовал прием предварительных заказов на эту новинку производителя, стоимостью, кстати говоря, $699.Тем не менее, заявленные сроки вышли, а поставки так и не начались.Новые сроки поставок пока не известны.Согласно информации Bloomberg, компания Essential сумела привлечь более $300 млн. инвестиций на развитие данного своего направления.