18 июля 2017, 12:40

Поставки смартфона от создателя Android перенесены на неизвестный срок

Судя по всему, поставки нового смартфона Essential Phone от создателя ОС Android Android, Энди Рубин (Andy Rubin) переносятся.


Как помним, еще в мае текущего года Рубин, во время презентации Essential Phone, пообещал, что поставки аппарата начнутся в течение 30 дней. Тогда же стартовал прием предварительных заказов на эту новинку производителя, стоимостью, кстати говоря, $699.

Тем не менее, заявленные сроки вышли, а поставки так и не начались.

Новые сроки поставок пока не известны.

Согласно информации Bloomberg, компания Essential сумела привлечь более $300 млн. инвестиций на развитие данного своего направления.
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