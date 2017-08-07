Стартуют продажи смартфона Essential от создателя Android

7 августа 2017, 11:15

Стало известно о том, что смартфон Essential PH-1 наконец-то начинает появляться в продаже.



На данный момент, в частности в каталогах на BestBuy и у оператора Sprint «трубка» помечена, как «скоро в продаже». Ценники также названы - $699,99 и $749,99 соответственно.



Стоит напомнить, что Essential PH-1 – первый смартфон созданный стартапом Essential Products, за которым стоит создатель Android Энди Рубин (Andy Rubin).



Среди особенностей новинки – тонкие рамки вокруг дисплея, использование титана в корпусе, а также керамическая тыльная панель. Еще здесь модульная экосистема, которая позволяет легко подключать к смартфону различные аксессуары-модули при помощи магнитного крепления.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 835 + 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Диагональ дисплея – 5,71 дюйма, а его разрешение – 1312х2560 точек. Емкость аккумулятора – 3040 мАч.