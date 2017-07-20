ZOTAC P106-100 – новая видеокарта для майнинга

20 июля 2017, 12:41

Эта новинка ZOTAC создана на базе ранее анонсированного адаптера GeForce GTX 1060 Mini 6GB.

Габариты «карточки» - 174х111,15х35,2 мм, что значит простую вещь – эта видеокарта будет занимать совсем немного места в криптовалютной ферме.



Дополнительное питание обеспечивается за счет одного 6-контактного кабеля PCI-E Power; потребление 120 Вт.



Относительно системы охлаждения ускорителя, она состоит из сравнительно простого алюминиевого радиатора и вентилятора 80 мм.



Помимо всего прочего, новинка оперирует 1280 потоковыми процессорами Pascal, 80 текстурными блоками, а также 48 блоками рендеринга и 192-битной шиной памяти.