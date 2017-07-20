Lightank W100 – новый "умный" проектор с процессором Intel и ОС Windows

20 июля 2017, 13:15

Буквально на днях в продаже появилось достаточно интересное устройство, которое совмещает в себе функции гибридного проектора и ПК.



Новинка получила название Lightank W100.

В основе – 14-нм процессор Intel Celeron N3350 с частотой от 1,1 ГГц до 2,4 ГГц.Объем оперативной памяти 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 32 ГБ.Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта USB 2.0 и один 3.0. Еще есть HDMI.Работает аппарат под управлением Windows 10.Проектор обеспечивает яркость в 1000 ANSI-люмен. Срок службы – 30 тыс. часов.В продаже W100 доступен с ориентировочным ценником в $735.