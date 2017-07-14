Мобильное приложение "Турист Украины" позволит путешествовать с бонусами

14 июля 2017, 13:41

В Украине запущена национальная туристическая программа лояльности "Турист Украины", которая позволит каждому желающему зарабатывать баллы и бонусы во время путешествий. Для участия в программе надо установить приложение и зарегистрировать карточку Вашего банка в своем аккаунте.

Для того чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить заявку на сайте touristua.com и получить ссылку на загрузку мобильного приложения. Установив приложение и зарегистрировав банковскую карту или карты, пользователи будут иметь возможность накапливать баллы и получать скидки, расплачиваясь по безналичному расчету в туристических местах, определенных приложением. Чем больше баллов - тем выше статус туриста.

Ожидается, что схема получения баллов стимулировать посещение новых туристических объектов (100 баллов) и городов (100 баллов). Всего будет существовать четыре уровня пользователей: "Турист", "Странник", "VIP Путешественник" и "Почетный Путешественник", а количество бонусных баллов за оплату карточкой в ​​определенных приложением точках-партнерах программы будет зависеть от уровня пользователя: чем он выше, тем больше баллов начисляется.

"Благодаря инфраструктурным и технологическим возможностям ПриватБанк реализует новые уникальные сервисы как для собственных клиентов, так и государственного сектора, всего банковского рынка. Сегодня мы совместно с партнерами создали комплексную цифровую площадку для развития туризма и коммуникации туристического бизнеса с путешественниками, с возможностью онлайн заказа и оплаты услуг картами любых украинских банков, - отметил Юрий Гусев, директор по связям с органами государственной власти "Приватбанка". - Новый исключительно онлайн сервис, позволит туристам за несколько кликов организовать путешествие, получить информацию об интересных мероприятиях, маршруты, достопримечательности, приобрести туры и экскурсии, а также автоматически стать участником национальной программы лояльности".



Тестирование приложения будет проводиться в Киеве, Одессе, Львове и Днепре с 1 августа 2017 по 15 октября 2017 включительно. По окончании тестирования специальные призы ждут 6 активных пользователей мобильного приложения, которые набрали наибольшее количество баллов или оставили наибольшее количество комментариев и отзывов.



С более подробной информацией и условиями участия в тестировании приложения можно ознакомиться на сайте touristua.com.

Предлагаем ознакомиться с видеопрезентацией запуска программы "Турист Украины" >>>