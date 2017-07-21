Wacom DTH-1152 - дисплей для электронных документов

21 июля 2017, 10:30

Известный в мире производитель, компания Wacom «отметилась» анонсом компактного интерактивного дисплея - DTH-1152.

Эта новинка представляет собой бизнес-решение, предназначенное для просмотра, заполнения и подписания документов в электронной форме.«На борту» Wacom DTH-1152 сенсорный экран с разрешением Full HD и диагональю 10,1 дюйма. Кроме того, отмечается, что при просмотре документов можно пользоваться классическими возможностями тачскрина, прокручиванием, панорамированием и пр. А вот уже при помощи «штатного» пера можно аннотировать, заполнять плюс, собственно говоря, подписывать документы. При этом согласно официальной информации, все отмеченные выше процедуры выполняются с ощущением письма настоящей ручкой по бумаге.Как скоро эта новинка появится на рынке, пока не уточняется.