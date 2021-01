Графический планшет One by Wacom сможет работать с хромбуками без драйверов

26 января 2021, 10:45

Несмотря на свои сильные стороны в качестве средства обучения, хромбуки имеют свои ограничения. У большинства из них нет цифрового пера, и даже если они имеются, то, как правило, не отличаются точностью. Wacom решила это изменить.

Графический планшет One by Wacom компании теперь работает с устройствами на базе Chrome OS благодаря получению сертификата Google Works. Не стоит путать упомянутое устройство с планшетом Wacom One за $400 — у One by Wacom нет дисплея. Вместо этого предлагается поверхность, совместимая исключительно с стилусом, который входит в коробку. Хотя это не самое эффективное цифровое перо, которое выпускает Wacom, оно также может предложить 2048 уровней нажатия.



Чтобы всё заработало, необходимо просто подключить графический планшет к хромбуку через порт USB-A. Нет необходимости устанавливать какие-либо отдельные драйверы или программное обеспечение. Более того, даже не нужно заряжать стилус, поскольку он работает без батареи. One by Wacom вместе с пером весят 259 грамм. Устройство достаточно лёгкое и компактное, чтобы легко разместиться в рюкзаке, и потому Wacom считает, что оно идеально подходит для студентов.

Как и в случае с большинством аксессуаров, полезность планшета One by Wacom будет зависеть от сторонней поддержки. Планшет полностью поддерживает Clip Studio Paint (если устройстве установлена ​​Chrome OS 8.7 или более поздняя версия), а также образовательные приложения вроде Kami, Pear Deck, Limnu и Explain Everything. Также графический планшет можно использовать в связке с компьютерами Mac и Windows, так что это больше, чем просто аксессуар для хромбуков. Планшет выпускается в двух размерах: A5 и A6.(C) 3dnews