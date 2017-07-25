ADATA представляет SSD-накопитель промышленного уровня ISSS314

25 июля 2017, 9:15

ADATA Technology представляет SSD-накопители промышленного стандарта ISSS314 в двух версиях – с памятью 3D MLC и 3D TLC.

Все модели созданы для работы в широком диапазоне температур, выдерживают сильные удары и вибрации, а также устойчивы к влаге. В модели ISSS314 применяются надежные, тщательно отобранные компоненты. Энергопотребление новинки составляет всего 2,5 Вт, а скорости чтения/записи достигают 560/520 МБ/с. Модель ISSS314 представлена в двух вариантах - с памятью 3D MLC и 3D TLC NAND, объемом от 32ГБ до 512ГБ, что позволяет удовлетворить потребности широкого круга пользователей.

Высокая надежность и низкое энергопотребление объемной памяти по сравнению с планарной обеспечивает первой преимущества в условиях, требующих безостановочного и длительного использования. Среднее время наработки на отказ (MTBF) составляет 2 миллиона часов, что на 25% больше, чем у памяти 2D NAND. К тому же малое энергопотребление (2,5 Вт) приводит к значительной экономии электроэнергии в течение срока службы устройства, особенно в системах с большим количеством накопителей.Прочные материалы и высокое качество изготовления обеспечивают работоспособность в широком диапазоне температур: от -40 до 85 градусов Цельсия. Все накопители проходят испытание на устойчивость к вибрациям силой 20G и ударам силой 1500G/0.5мс. Плюс, новые модели предназначены для работы в среде с относительной влажностью от 5% до 95%. Это означает, что накопители ISSS314 можно использовать практически в любой точке мира. С программной точки зрения новинка выглядит не менее впечатляюще: ADATA реализовала поддержку технологии выравнивания износа, S.M.A.R.T, NCQ и TRIM для обеспечения целостности данных.ADATA предлагает твердотельные накопители ISSS314 в двух версиях: с памятью 3D MLC и 3D TLC, расширяя круг пользователей устройства. В линейку входят модели объемом 32ГБ (3D MLC), 64ГБ (3D MLC), 128ГБ, 256ГБ и 512ГБ. Все они отлично подготовлены к промышленному использованию.