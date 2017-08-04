Nokia 8 с Android 8.0 "засветилась" в Geekbench

4 августа 2017, 11:45

В базе популярного тестера Geekbench «отметился» не анонсированный на данный момент смартфон Nokia 8, работающий под управлением новенькой ОС Android 8.0.

Судя по всему, грядущая новинка получит мощный флагманский чип Qualcomm Snapdragon 835, а объем ОЗУ составит 4 ГБ.



Диагональ дисплея аппарата - 5,3 дюйма, а его разрешение – 2К.



В качестве основной камеры – двойная 13Мп.



В продаже терминал появится со стартовым ценником в 520 евро и будет доступен в синем, стальном, золотистом и золотисто-медном вариантах расцветки корпуса.



Анонс намечен на 16 августа.

