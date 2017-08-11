Motorola Stream – 100-долларовая беспроводная гарнитура в стиле AirPods

11 августа 2017, 10:45

Как говорят в народе, «тихо, мирно и без лишнего шума» компания Motorola представила свою новую беспроводную гарнитуру – Stream.

На данный момент новинка уже доступна к приобретению на территории Великобритании. «Цена вопроса» - $105.



Стоит отметить, что по стилю своему аксессуар достаточно сильно похож на Apple AirPods. Кроме того, здесь также нет никаких проводов, а чехол включает дополнительную встроенную батарею.



На деле гарнитура способна обеспечить до 2 часов воспроизведения музыки через Bluetooth. Кроме того, еще до 4 часов запаса на встроенном в чехле аккумуляторе.



Корпус новинки защищен по стандарту IPX4.