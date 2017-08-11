11 августа 2017, 10:45

Motorola Stream – 100-долларовая беспроводная гарнитура в стиле AirPods

Как говорят в народе, «тихо, мирно и без  лишнего шума» компания Motorola представила свою новую беспроводную гарнитуру – Stream.


На данный момент новинка уже доступна к приобретению на территории Великобритании. «Цена вопроса» - $105.

Стоит отметить, что по стилю своему аксессуар достаточно сильно похож на Apple AirPods. Кроме того, здесь также нет никаких проводов, а чехол включает  дополнительную встроенную батарею.

На деле гарнитура способна обеспечить до 2 часов воспроизведения музыки через Bluetooth. Кроме того, еще до 4 часов запаса на встроенном в чехле аккумуляторе.

Корпус новинки защищен по стандарту IPX4.


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