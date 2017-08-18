18 августа 2017, 12:45

Представлен смартфон Coolpad Cool M7 с дизайном в стилистике iPhone 7 Plus

Китайская Coolpad на территории Поднебесной анонсировала свой новый смартфон - Cool M7.

Стоит отметить, что по своему внешнему виду данный терминал напоминает iPhone 7 Plus.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Snapdragon 625, тактовая частота которого 2 ГГц. Кроме того, здесь 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Диагональ дисплея – 5,5 дюймов, а его разрешение Full HD. Отмечено также изогнутое 2.5D стекло.

Основная камера терминала 12Мп; фронтальная 13Мп.

По части беспроводных модулей и интерфейсов известно о Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS и порте USB Type C.

Емкость аккумулятора – 3200 мАч.

Толщина корпуса – 6,9 дюймов.

Дата релиза – 26 августа. Данных о том, появится ли этот аппарат за пределами Китая, пока нет.
 


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