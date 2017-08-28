Киевстар установил новый рекорд Украины

26 августа 2017 базовая станция компании Киевстар была внесена в Книгу рекордов Украины как самая высокая в нашей стране - она расположена на высоте 1586 метров (вместе с башней) над уровнем моря.
Базовая станция-рекордсмен расположена на горе Яровица, в селе Сарата Путильского района Черновицкой области. Это удаленная местность, где ранее не было мобильной связи вообще. «Установить базовую станцию на такой высоте – настоящий вызов для наших специалистов, ведь монтажные работы приходилось выполнять в сверхсложных природных и климатических условиях», – говорит Владимир Кабаненко, Директор по развитию и поддержке телекоммуникационной сети и сервисов Киевстар. Теперь жители окрестных сел – Андрековское, Верхний и Нижний Можжевельник, Сарата – смогут всегда быть на связи с родными и близкими.
Чтобы обеспечить качественную мобильную связь от Киевстар в черновицкой части Карпат была построена цепочка из семи базовых станций, начиная с села Мариничи Путильский района. «Мы делаем все возможное, чтобы каждый наш абонент имел одинаковый доступ к современным технологиям для работы, развлечений и образования», – объясняет Владимир Кабаненко.
Данный рекорд – четвертый для Киевстар. В 2009 году в Киеве был зафиксирован рекорд, когда компания провела массовый ивент по обслуживанию клиентов. В 2012-м было рекордное количество звонков за сутки – 272 823 725, а также наибольшее количество городов, подключенных к широкополосному интернету по оптоволоконной технологии.
Напомним, что недавно украинский государственный центр радиочастот уже выдал компаниям мобильной связи 20000 разрешений на эксплуатацию базовых станций в сетях 3G. Обладателем «юбилейного» разрешения стал национальный телеком-оператор Киевстар, который в этом году празднует свое 20-летие работы.
Базовая станция, которая стала двадцатитысячной в украинской сети ЗG связи, расположена во Львове, в районе военного городка. Символично, что именно из Львова Киевстар еще в 2015 году начал предоставление коммерческих услуг в новом стандарте связи.
За более чем два года развития в Украине технологии третьего поколения связи оператор создал сеть, которая охватывает территорию, где проживает около 75% населения. Капитальные затраты в строительство и модернизацию сети (включая стоимость 3G лицензии) за это время превысили 10 млрд грн. В течение 28 месяцев с даты получения соответствующей лицензии Киевстар построил и ввел в коммерческую эксплуатацию более 7300 базовых станций 3G. Что интересно, среднее использование мобильного дата трафика на абонента за это время увеличилось в пять раз: с 154 МБ во 2 квартале 2015 году до 758 МБ в аналогичном периоде 2017 года.
За активное участие в развитии 3G в Украине оператор Киевстар получил благодарность от Генерального директора УГЦР.
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