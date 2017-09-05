Новая линейка устройств Canon Oce VarioPrint 6000 TITAN

5 сентября 2017, 15:05

Компания Canon Europe представляет новую линейку устройств для монохромной цифровой печати Océ VarioPrint 6000 TITAN.

Océ VarioPrint 6000 TITAN оснащена рядом технологических решений для обеспечения высокого качества печати независимо от области применения и, как и VarioPrint 6000, призвана стать лидером среди самых производительных систем цифровой печати в своем классе.

Новая линейка была разработана для того, чтобы помочь поставщикам услуг печати в коммерческом, издательском и транзакционном сегментах осуществлять высококачественную ч/б печать с использованием более широкого выбора материалов и форматов, а также при увеличенных скоростях печати.

Прототипом для создания TITAN стала линейка VarioPrint 6000, которая впервые была представлена на рынке монохромной цифровой печати более 10 лет назад. На сегодняшний день уникальная технология мгновенной дуплексной печати Océ Gemini, которой оснащена линейка, не имеет аналогов.

Производительность новой линейки составляет 10 млн изображений формата A4 в месяц. Так, новое устройство идеально подходит для обработки коммерческих печатных материалов, книг и транзакционных документов, а также больших внутризаводских заказов. Чтобы удовлетворить потребности разных категорий пользователей, компания выпускает Océ VarioPrint 6000 TITAN в трех конфигурациях – Стандарт/TP (Транзакционная печать)/MICR. Новая линейка оснащена рядом опций, среди которых создание брошюр, клеевое скрепление, ленточное скрепление, нанесение штампа и обрезка, а также поддерживает интегрированный интерфейс DFD для быстрого подключения к совместимым устройствам послепечатной обработки в случае необходимости.

Линейка Océ VarioPrint 6000 TITAN – это усовершенствованные устройства с надежным стальным корпусом, увеличенным временем бесперебойной работы и удобным техобслуживанием, что удовлетворит потребности пользователей разных категорий.

Наследуя предшественника, VarioPrint 6000+, максимальная скорость работы устройств Océ VarioPrint 6000 TITAN составляет 328 изображений формата A4 в минуту, что способствует увеличению емкости до 30 000 дополнительных изображений в неделю за работу в одну смену. На рынок выйдут 4 модели с разными настройками скорости (VarioPrint 6180, 6220, 6270 и 6330) и возможностью получить временную лицензию на повышение скорости печати. Это позволит справляться с неотложными запросами и запросами в период сезонных пиков.

Новая линейка TITAN также оснащена расширенным функционалом, а именно станцией печати PRISMAsync v7, что позволяет планировать график работы устройства до 8 часов для осуществления автоматической печати. Другие инструменты, такие как удаленный менеджер PRISMAsync, приложение удаленного управления для «умных» устройств и новая панель инструментов PRISMAlytics обеспечивают более высокую производительность при дистанционном управлении. Windows 10, проверка подлинности пользователя, аутентификация пользователя – это всего несколько новых решений, которыми оснащена линейка Océ VarioPrint 6000 TITAN.

Новые устройства Océ VarioPrint 6000 TITAN работают с еще более широким ассортиментом материалов и призваны помочь поставщикам услуг печати открыть новые возможности для бизнеса. Новая опция TITAN Light Weight Media (LWM) с поддержкой технологии LWM Air Guide позволяет печатать на подложках толщиной всего 45 г/см2, что удобно при работе с юридическими документами, специализированными изданиями, многоязычными брошюрами и фармацевтическими вкладышами.

Новые опции работы с документами из неплотной бумаги стали возможными благодаря технологии мгновенной дуплексной печати Océ Gemini, которая использует двойные печатающие головки для одновременной печати на двух сторонах без необходимости выключать устройство и переворачивать лист. Технология Océ Copy Press, которая впрессовывает изображение в носитель при низких температурах плавления, уменьшает физическое воздействие на субстрат и обеспечивает оптимальную печать матовых, офсетных изображений высокого качества.

Линейка VarioPrint 6000 TITAN поддерживает работу с мелованной, фактурной бумагой, картоном и другими специализированными форматами, такими как бумага без пигмента. Это уникальное в своем классе устройство, которое может осуществить мгновенную двухстороннюю печать таких материалов, как инструкции и руководства.

Новый модуль подачи бумаги (PIM) линейки VarioPrint 6000 TITAN расширяет возможности по установке и настройке важных опций. Модуль Standard PIM используется для форматов до 320 x 488 мм, в то время как Flex XL PIM разработан для форматов 350 x 500 мм, что делает его универсальным решением для книжного производства. В зависимости от рабочих задач, пользователи могут применять до 3 модулей Standard PIM или 3 модулей Flex XL PIM, а также объединять два модуля PIM одного формата с другими модулями.

Технология мгновенной дуплексной печати Océ Gemini обеспечивает идеальное сведение лицевой стороны с оборотом с интервалом до +/- 0,3 мм для оптимального качества печати. Кроме высокого качества печати, новая линейка унаследовала другие функции устройств VarioPrint – технологию ScreenPoint, которая используется для определения и оптимизации типа изображения (текст, линии или фото) для каждой отдельной страницы, а также алгоритм обработки тонов intelligent SuperCell для получения более четких изображений и плавного градиента.

Новая линейка устройств Océ VarioPrint 6000 TITAN сводит к минимуму углеродный след и количество отработанных тонеров, а также потребляет на 30% меньше электроэнергии по сравнению с другими устройствами данной категории, что позволяет снизить затраты и сохранить окружающую среду.