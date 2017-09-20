20 сентября 2017, 9:45

Ocean Master, Ocean Harmony и Ocean Lite – новые смартфоны HTC

Судя по всему, тайваньская HTC до конца текущего года представит еще, по меньшей мере, три новых смартфона.

На данный момент грядущие новинки известны под кодовыми именами Ocean Master, Ocean Harmony и Ocean Lite.

Анонс Ocean Master и Ocean Lite состоятся в ноябре, а вот выход Ocean Harmony запланирован на декабрь.

Относительно спецификаций, Ocean Master получит 6-дюймовый дисплей, а также камеры на 12 и 4Мп, а, кроме того, 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. У Ocean Lite окажется 5,2-дюймовый дисплей и 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ, а Ocean Harmony будет с 6-дюймовым дисплеем, 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ встроенной памяти.
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