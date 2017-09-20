Ocean Master, Ocean Harmony и Ocean Lite – новые смартфоны HTC

20 сентября 2017, 9:45

Судя по всему, тайваньская HTC до конца текущего года представит еще, по меньшей мере, три новых смартфона.

На данный момент грядущие новинки известны под кодовыми именами Ocean Master, Ocean Harmony и Ocean Lite.Анонс Ocean Master и Ocean Lite состоятся в ноябре, а вот выход Ocean Harmony запланирован на декабрь.Относительно спецификаций, Ocean Master получит 6-дюймовый дисплей, а также камеры на 12 и 4Мп, а, кроме того, 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. У Ocean Lite окажется 5,2-дюймовый дисплей и 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ, а Ocean Harmony будет с 6-дюймовым дисплеем, 4 ГБ «оперативки» и 64 ГБ встроенной памяти.