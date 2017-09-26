В Японии услуги на базе мобильных сетей 5G запустят уже к 2020 году

26 сентября 2017, 12:45

Ericsson и KDDI, ведущий японский оператор мобильной связи, совместно запустят тестовые сети 5G на частоте 4,5 ГГц в нескольких городах Японии. На сегодняшний день диапазон 4,5 ГГц является одним из наиболее вероятных для развертывания сетей пятого поколения в Японии, поэтому данный тест станет важным шагом на пути к массовому запуску 5G.

Во время пилотного проекта KDDI и Ericsson будут тестировать различные сценарии использования 5G в частотных диапазонах 4,5 ГГц и 28 ГГц, а также исследовать взаимодействие между технологиями 5G и LTE.

Пилотный проект завершится к марту 2018 года, а коммерческие 5G услуги для своих абонентов KDDI планирует запустить уже к 2020 году.

Партнерское соглашение является продолжением ранее объявленного сотрудничества между двумя компаниями в области сетей пятого поколения. С января 2017 года партнеры успешно провели тесты на частоте 28 ГГц в Синдзюку, одном из самых оживленных районов Токио.

Гонка за первенство во внедрении новых стандартов связи с более высокими скоростными характеристиками набирает обороты. Напомним, что недавно Ericsson вместе с Verizon и Qualcomm Technologies установили новый рекорд в скорости загрузки во время тестирования технологии «гигабитного» LTE, достигнув 1.07 Гбит/с. Компании смогли увеличить пиковые скорости и пропускную способность сети на 20%, использовав одновременно 12 LTE-потоков. Примечательно, что во время теста были агрегированы всего три частотных диапазона шириной 20МГц каждый.