Подробности о фаблете Maze Alpha X: безрамочный дизайн и емкий аккумулятор

9 октября 2017, 9:45

Малоизвестный у нас бренд Maze готовит анонс своего нового флагманского фаблета.



Ключевое отличие новинки – 6-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением 1080х2160 точек и соотношением сторон 2:1. Согласно официальным данным, этот экран будет занимать более 89% все передней панели «трубки». Поверх дисплея окажется защитное стекло Gorilla Glass 5.

Модель процессора пока не указывается, а вот объем оперативной памяти уже известен – 6 ГБ. Объем встроенной пользовательской 64/128 ГБ. О слоте расширения на данный момент ничего не известно.Основная камера терминала будет 16Мп или 13Мп.Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.Также упоминается и за симметричный порт USB Type-C.Емкость аккумулятора – 4000 мАч.Официальный анонс новинки запланирован на конец следующего месяца.В продаже Maze Alpha X появится в нескольких цветовых решениях корпуса – черном, синем и «серебре». Стоимость аппарата пока не называется.