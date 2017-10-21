Turkcell продолжит инвестировать в Украину

21 октября 2017, 11:27

19–20 октября 2017 года представители топ-менеджмента телекоммуникационной группы Turkcell встретились в Киеве на ежеквартальной стратегической сессии.

lifecell будет развиваться как диджитал-оператор, который внедрит в Украине технологию LTE и предложит новые решения для свободного общения. Новый международный цифровой бренд группы Turkcell получил название lifecell — по аналогии с украинским оператором.

Телекоммуникационная группа компаний Turkcell 19–20 октября провела в Киеве ежеквартальную стратегическую сессию с участием 100 топ-менеджеров, в ходе которой обсуждались планы развития группы, в том числе и ее дочерней компании в Украине — lifecell.



Turkcell — международная цифровая телекоммуникационная группа, входящая в состав холдинга Chukurova Group. Turkcell представлена на рынках Турции (Turkcell), Украины (lifecell), Северного Кипра (Kuzey Kıbrıs Turkcell), Германии (Turkcell Europe), Беларуси (Life :), Грузии (Geocell), Молдовы (Moldcell), Казахстана (Kcell), Узбекистана (Ucell) и Азербайджана (Azercell).



В Турции группа Turkcell начала работу в GSM-стандарте на рынке телекоммуникаций в 1993 году и на сегодняшний день покрывает мобильной связью 100 % городов. В Украине компания представлена с 2004 года.



После запуска в 2016 году в Турции технологии LTE-Advanced пользователи, особенно молодое поколение, стали больше использовать Интернет для собственных коммуникационных потребностей. Turkcell внедряет новые продукты, часть из которых уже представлена и в Украине, например BiP, Fizy, My lifecell, lifebox.



В сентябре 2017 года заимствованный у Украины бренд lifecell был введен для диджитал-тарифов на рынках Германии, Турции и Кипра. Эксперты Turkcell прогнозируют, что тарифные планы со звонками и SMS станут отходить в прошлое. Все коммуникации, в том числе и звонки, будут передаваться в цифровом формате.



Для Turkcell украинская компания lifecell является стратегически важным активом, крупнейшим из иностранных компаний всей телекоммуникационной группы. Поэтому Turkcell продолжает развивать lifecell и инвестировать в рынок телекоммуникаций в Украине, в частности в развитие сети 4G в 2018 году.



Исмет Языджи, главный исполнительный директор lifecell, прокомментировал: «Мир мобильных коммуникаций переходит в совершенно новое измерение. Политика нашей телекоммуникационной группы — движение к предоставлению сервисов в широком объеме. Это мобильные, финансовые и другие дополнительные услуги. Мы развиваемся как комплексная digital-компания и намерены предоставлять все структурные компоненты коммуникационных решений».



По словам Исмета Языджи, lifecell стремится создавать максимально удобные сервисы для общения украинских абонентов и обогащать жизнь с помощью инновационных решений и чрезвычайного диджитал-опыта.