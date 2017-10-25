25 октября 2017, 9:15

IDC: поставки печатной техники растут, расходных материалов – падают

Согласно результатам исследований IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker и IDC CEMA Bi-Annual Consumables Tracker, объем поставок печатающей периферии в Украину в течение первого полугодия 2017 г. вырос на 12% в штучном выражении по сравнению с аналогчиным перидом прошлого года, достигнув 104 тыс. устройств, в то время как продажи расходных материлов упали на 25%, до 4.5 млн. условных единиц.



На рынке печатающей техники продолжается восстановление после глубокого кризиса 2014-2015 гг. В частности, в течение первого полугодия значительно вырос спрос в коммерческом и публичном секторах, что положительно сказалось на поставках лазерных устройств. При этом, доля моделей со скоростью печати более 20 стр./мин. увеличилась примерно до 60% (против 40% в 1 полугодии 2016 г.). В сегменте струйной техники продолжается переход от картриджных устройств к устройствам контейнерного типа: если год назад (в 1 полугодии 2016 г.) доля последних в общем объеме поставок струйной периферии составляла 40%, то в нынешнем году она достигла 55%.



Однако, несмотря на рост поставок печатающей техники, ее инсталлированная база продолжает уменьшаться, с чем в основном и связано снижение объемов поставок расходных материалов. Кроме того, в сегменте струйных РМ есть еще один фактор, способствующий уменьшению продаж в штучном выражении – увеличение емкости заправочной единицы вследствие перехода на устройства контейнерного типа (и как результат, уменьшение количества перезаправок в расчете на одно устройство за один тот же период времени).



Согласно прогнозам IDC, в 2017 г. рынок печатной техники в Украине вырастет по сравнению с прошлым годом на 10%, до 260 тыс. шт., а начиная с 2018 г., после удовлетворения посткризисного спроса, на рынке возможен небольшой спад.



В исследовании IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker учитываются матричные, лазерные и струйные принтеры и многофункциональные устройства форматов A4 и A3.



В исследовании IDC CEMA Bi-Annual Consumables Tracker учитываются оригинальные картриджи, совместимые картиджи, услуги по перезаправке, предсоставляемые специализированными сервисами (одна заправка эквивалентна одному картриджу), а также фасованые чернила и тонер, которые приобретаются конечными пользователями для самостоятельной перезаправки, конвертированные в условные картриджи.



