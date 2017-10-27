Родительский контроль и другие новшества Dr.Web Security Space 12.0 для Android

27 октября 2017, 10:15

Компания «Доктор Веб» сообщает о выпуске двенадцатой версии Dr.Web Security Space для Android.

Продукт был оснащен новым компонентом – Родительским контролем, добавлена возможность обнаружения новых опасных уязвимостей Аудитором безопасности, расширена функциональность других модулей. Вместе с тем были устранены выявленные ошибки.



В новой версии приложения усилена защита заданных параметров его работы: в разделе меню приложения появился пункт «Учетная запись», с помощью которой владелец устройства ограничивает паролем доступ к некоторым компонентам и настройкам Dr.Web Security Space для Android. Пароль от учетной записи потребуется в том числе для доступа к новому компоненту – Родительскому контролю.



Благодаря внедрению Родительского контроля пользователи Dr.Web Security Space для Android теперь могут ограничивать для других пользователей устройства доступ к Фильтру звонков и SMS, установленным приложениям, URL-фильтру и настройкам Dr.Web. Тем самым владелец учетной записи может оградить детей, использующих смартфон, от звонков и сообщений от неизвестных или нежелательных номеров, не допустить запуск тех или иных программ на устройстве, а также избежать несанкционированного изменения настроек антивирусной программы.



Входящий в состав Dr.Web Security Space для Android Аудитор безопасности детектирует множество уязвимостей, которые могут присутствовать на Android-смартфонах и планшетах. Среди них – широко известные Extra Field, Master Key, Heartbleed и ряд других. С выходом обновленной версии Аудитора к ним добавилась уязвимость BlueBorne, а также SIM Toolkit (CVE-2015-3843). Подробности об этом читайте в нашей отдельной новости. Вместе с тем Аудитор безопасности обнаруживает установленные пользователем сертификаты.



Другие изменения в Dr.Web Security Space 12.0 для Android:

в URL-фильтре появились черный и белый списки, а также возможность разрешить доступ к сайтам только из белого списка;

реализована возможность покупки продукта в Google Play до истечения срока действия текущей лицензии;

добавлена поддержка Яндекс.Браузер Лайт;

появилась возможность лечения файлов и системных библиотек в некоторых случаях при наличии на устройстве прав root;

устранена проблема конфигурирования Android-агента при установке в составе услуги «Антивирус Dr.Web»;

исправлено отображение статистики угроз на сервере (для Dr.Web Enterprise Security Suite и Dr.Web AV-Desk);

ликвидирована проблема потери подключения к серверу Dr.Web Enterprise Security Suite и Dr.Web AV-Desk до момента перезапуска приложения.

Для пользователей обновление пройдет автоматически. Если же автоматические обновления на устройстве отключены, необходимо зайти на Google play, выбрать в списке приложений Dr.Web Security Space или Dr.Web Security Space Life и нажать на кнопку «Обновить».



Для обновления через сайт «Доктор Веб» нужно скачать новый дистрибутив. Если в настройках включена опция «Новая версия приложения», при обновлении вирусных баз пользователь получит уведомление о доступной новой версии, которую можно будет загрузить прямо из этого диалога.



Dr.Web Security Space для Android является бесплатным для владельцев коммерческих лицензий на Dr.Web Security Space и Антивирус Dr.Web. Новая версия Dr.Web для Android также доступна в составе Dr.Web Mobile Security Suite (для бизнеса) и услуги «Антивирус Dr.Web» (тарифы Dr.Web Премиум и Dr.Web Мобильный).

