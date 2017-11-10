Fujitsu запускает интеллектуальную периферийную платформу для Индустрии 4.0

10 ноября 2017, 9:45

Fujitsu расширяет возможности своих решений для Промышленного интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) с помощью экосистемы INTELLIEDGE, которая включает самые современные возможности для обработки сетевых данных.

Система Fujitsu INTELLIEDGE Edge Computing Appliance позволяет оптимизировать промышленные процессы Индустрии 4.0, безопасно соединяя данные и ресурсы с людьми и устройствами и устраняя разрыв между Операционными технологиями (ОТ) на местах и локальными и облачными Информационными технологиями (ИТ).



Fujitsu выпускает решение INTELLIEDGE для управления OT-устройствами, что дает компаниям возможность получить полный контроль над всеми производственными процессами и добиться точного мониторинга и управления оптимизированными отдельными производственными линиями при цене, сопоставимой с массовым производством. Контролируемые с помощью консоли, которая размещается локально или в облачной среде, промышленные системы INTELLIEDGE управляют сбором, контролем и активизацией больших объемов данных, создаваемых датчиками в OT-средах, включая производство, энергетику и нефтегазовую отрасль.



INTELLIEDGE управляет потоками данных между сетевой периферией и облаком, зачастую используя низкоскоростные подключения, для создания общего представления о текущей ситуации и управления целыми промышленными процессами: начиная контролем каналов поставок, заканчивая системами заказов и производственными последовательностями. Для полностью цифровых производственных линий это позволяет получить представление обо всех процессах в режиме реального времени.



Спроектированные и произведенные в Германии компанией Fujitsu, системы Fujitsu INTELLIEDGE Edge Computing Appliance интегрированы с надежным, предварительно сконфигурированным аппаратным обеспечением, разработанным для надежной работы без технического обслуживания в удаленных местах и в промышленных средах. Системы INTELLIEDGE поставляются с свободным дистрибутивом Linux CentOS, но могут работать и под управлением других операционных систем. Благодаря поддержке OPC-UA, системы INTELLIEDGE могут оперативно организовать сетевые периферийные устройства. Новое решение Fujitsu также помогает обеспечить защиту основных корпоративных данных, реагируя на возможные уязвимости и надежно защищая от кибератак. Ее система аутентификации и шифрования на базе сертификатов гарантирует защищенную коммуникацию, создавая безопасное соединение между датчиками сетевой периферии и ИТ-системами, работающими локально или в облачных средах.



Андреас Ронфельдер (Andreas Rohnfelder), руководитель Центра Индустрии 4.0 компании Fujitsu, говорит: «Новой областью развития мира Интернета вещей стала возможность собирать, анализировать и действовать на основании данных для оптимизации сетевых периферийных систем в реальном времени. Решение INTELLIEDGE ликвидирует разрыв между Операционными технологиями, используемыми на производстве, и Информационными технологиями, используемыми локально или через облачные среды, позволяя получить полный контроль и простое управление всеми производственными цепочками на основе цифровых технологий. INTELLIEDGE расширяет ассортимент передовых технологий компании Fujitsu и предоставляет реальные преимущества нашим заказчикам, работающим в сфере производства. INTELLIEDGE также является ключевым компонентом профессиональных сервисов Fujitsu, который используется для проектирования и реализации решений для Индустрии 4.0».



В рамках Форума Fujitsu в Мюнхене будет организована живая демонстрация того, как система INTELLIEDGE позволяет оптимизировать работу каналов поставок и организовать созданное на заказ роботизированное производство.