1+1 медиа запускает украиноязычную версию канала Paramount Comedy

17 ноября 2017, 9:15

1+1 медиа вместе с Viacom запускают совместный проект - молодежный развлекательный канал с сильным культовым контентом "Paramount Comedy".

Это украинская адаптация популярного международного канала "Comedy Central", который собрал лучшие зарубежные ситкомы, комедийные сериалы, полнометражные фильмы, скетчи и анимационные сериалы. Группа приобрела лицензию американского медиаконгломерата на запуск в Украине и получила право на контент вещателя.



Теперь зритель сможет смотреть премьеры любимых и известных в мире сериалов на родном языке, ведь весь контент дублируется на украинский. Ключевыми проектами канала являются сериалы "Друзья / Friends", "Теория большого взрыва / The Bing Bang Theory", "Как я встретил вашу маму / How I met your mother", "Американская семейка / Modern Family", "Новенькая / New Girl", "2 девицы на мели / 2 Broke Girls", "Сообщество / Community", "Последний настоящий мужчина / Last Man Standing", "Южный парк / South Park". Большинство из них имеют по несколько наград "Эмми" и "Золотой глобус".



Paramount Comedy рассчитан на широкую аудиторию: мужчины и женщины в возрасте 18-40 в городах 50+, молодые, активные, позитивно настроены, с прекрасным чувством юмора и пригоден для семейного просмотра. Сигнал канала транслируется через спутник "Astra A4" и закодирован системой условного доступа "Verimatrix".



"Paramount Comedy – это лучший мировой телевизионный юмор на украинском языке для украинского зрителя. Наш пакет услуг составляет 50% уникального контента, который сейчас можно увидеть только в интернете. Для просмотра нужно лишь подключить канал и навсегда отказаться от поиска такого на пиратских сайтах. Paramount Comedy занимает перспективную нишу в пакете 1+1 медиа, поэтому я убеждена в его рейтинговом успехе", - прокомментировала новоназначенный генеральный продюсер канала Оксана Петрушин.

