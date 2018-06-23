Украинский телеканал Paramount Comedy запускает собственный сайт

23 июня 2018, 10:15

Канал Paramount Comedy, который является украинской адаптацией международного Comedy Central, запускает собственный сайт, он будет информировать о новых выпусках популярных сериалов.

На официальном интернет-ресурсе размещены описания, телепрограмма и анонсы, что помогут зрителю планировать просмотр и не пропустить эпизод любимого сериала.Визуальный стиль сайта адаптирован для украинского зрителя в соответствии с требованиями партнера 1+1 медиа и правообладателя канала – американской компании компании Viacom. Благодаря удобной логистике, поклонники культовых комедий смогут легко узнать интересные факты о событиях на экране и вне его. Трансляция канала Paramount Comedy доступна в пакетах провайдеров платного телевидения.«Это замечательное событие для телеканала. Зрители смогут следить за анонсами премьер и первыми узнавать о разнообразных акциях вне эфира, розыгрыши призов и тому подобное. Наша целевая аудитория - молодая и активная, много времени проводит в сети. Рассчитываем, что сайт будет полезен нашим поклонникам, а также поможет каналу получить новых зрителей», – рассказывает Оксана Петришин, генеральный продюсер Paramount Comedy.Напомним, в 2017 году 1+1 медиа вместе с Viacom запустили трансляцию канала Paramount Comedy в Украине. Сегодня медиагруппа самостоятельно занимается переводом сериалов международного вещателя. Трансляция ведется из спутника Astra 4A в закодированном формате и ретранслируется в сетях провайдеров платного телевидения.