1+1 медиа будет дистрибютировать адаптированный американский канал Spike

3 июля 2018, 9:15

Группа «1+1 медиа» выступит дистрибьютором эксклюзивных прав компании «Viacom» на трансляцию американского телеканала «Spike», адаптированная версия которого уже с 1 сентября будет доступна к просмотру украинцам.

Выход Spike на ТВ-рынок Украины осуществляется в рамках реализации глобальной политики Viacom по распространению канала и укрепления стратегического партнерства с 1+1 медиа.

«Еще до начала вещания в Украине Spike вызвал большой интерес со стороны провайдеров, поэтому, перед стартом коммерческой реализации мы предоставим нашим партнерам возможность тестового вещания канала, чтобы зритель смог оценить качественный премиум-контент, который в Украине до сих пор присутствовал только на пиратских онлайн-ресурсах», ? комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 медиа.Сетка вещания канала для Украины будет программироваться в Европе, поэтому, в зависимости от похожести предпочтений аудитории, будет содержать сходство с видеодорожками других стран. Концепция ее наполнения будет формироваться с учетом требований зрителей и состоять из продуктов собственного производства канала Spike, студии Paramount, а также из американских и ситуативно западноевропейских ТВ-сериалов других студий. В частности, зритель сможет смотреть такие премиальные и культовые хиты, как «Форс-мажоры», «Фарго», «Шерлок», «Острые козырьки», «Королевство», «Мастер-тату» и многое другое.Оригинальный язык трансляции ? английский. На момент запуска канала в дистрибьюторские пакеты провайдеров 30% контента будут доступны на украинском. В дальнейшем, процент адаптированного контента на отечественном языке будет расти, ведь часть дохода от дистрибуции будет вкладываться в локализацию ТВ-канала. Также видеобиблиотека полностью доступна на русском языке.Spike ? телеканал для зрителей, которые ценят качественные и современные сериалы, фильмы и шоу. Видеобиблиотека насчитывает более 1200 часов премиального контента в жанрах экшн, триллер и детектив. Канал рассчитан на аудиторию людей, кому интересны противоречивые и харизматичные персонажи. Сигнал закодирован системой условного доступа «Verimatrix» и транслируется через спутник «Astra A4» на транспондере 1+1 медиа.