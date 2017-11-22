100% организаций по всему миру подверглись мобильным атакам - Check Point

22 ноября 2017, 12:45

Компания Check Point представила результаты первого исследования атак на мобильные устройства в корпоративных средах.

Cогласно данным, полученным от 850 компаний на четырех континентах, мобильные устройства, используемые в организациях, уязвимы для атак вне зависимости от операционной системы — Android или iOS.



Мобильные угрозы способны скомпрометировать любое устройство и предоставить злоумышленникам доступ к ценным данным в любое время. Любой бизнес может стать жертвой этих угроз — от финансовых организаций до государственных структур или промышленных компаний.



Ключевые результаты исследования:



100% организаций подверглись атакам мобильного вредоносного ПО;

54 — среднее число атак на мобильные платформы одной компании;

89% компаний столкнулись хотя бы с одной атакой «Человек посередине» (Man-in-the-middle, MitM) на сеть Wi-Fi;

75% организаций имеют в среднем 35 взломанных устройств, которые, в зависимости от платформы, подверглись операции jailbreak (iOS) или root (Android).



Чтобы дать отпор мобильным угрозам, Check Point представил улучшенную версию SandBlast Mobile — ведущего в отрасли решения для предотвращения продвинутых кибератак на корпоративные мобильные устройства. Check Point SandBlast Mobile защищает от угроз для мобильных устройств и приложений, а также сетевых атак, и обеспечивает самый высокий уровень отслеживания угроз. Check Point расширил возможности SandBlast Mobile, которые позволят организациям и пользователям быть на шаг впереди угроз:



Система обнаружения угроз на базе искусственного интеллекта, чтобы останавливать вредоносное ПО «нулевого дня»;

Блокирование таргетированного SMS-фишинга на устройствах iOS и Android;

Новое приложение, которое позволяет пользователям отслеживать и контролировать безопасность устройств.



«Финансовая выгода и частота атак на мобильные устройства превысили аналогичные показатели для ПК в 2017г. Этот факт объясняет результаты исследования Check Point, — говорит Василий Дягилев, глава представительства компании Check Point Software Technologies в России и СНГ. — По сути мобильные устройства — это новый бэкдор для киберпреступников, и мы рады предоставить усовершенствованное решение SandBlast Mobile для защиты компаний и пользователей».



По независимой оценке Miercom Mobile Threat Defense Industry Assessment 2017, Check Point достиг наивысших результатов по обнаружению угроз среди ИБ-вендоров, принявших участие в тестировании. Check Point смог отследить новые векторы атак на мобильные устройства — от известного ПО, сетевых и операционных эксплойт-китов до угроз нулевого дня, SMS-атак и Bluetooth эксплойтов. В ответ на эти угрозы Check Point разработал комплексное решение для корпоративных заказчиков в рамках архитектуры безопасности Check Point Infinity. Infinity производит постоянный обмен показателями между сетевыми устройствами, конечными ПК, облаком и мобильными устройствами. Для заказчиков и пользователей ZoneAlarm существует специальное предложение.