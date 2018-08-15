Исследователи Check Point обнаружили новые уязвимости факсимильных аппаратов

Новое исследование Check Point Software показало, как хакеры могут взломать организации через факсимильные аппараты с помощью уязвимостей в протоколах связи, используемых в десятках миллионов аппаратов по всему миру.
Для использования этой уязвимости злоумышленнику необходимо лишь найти номер факса организации, который находится в свободном доступе на корпоративном сайте, и затем отправить специально созданный файл изображения по факсу в организацию.
Обнаруженные уязвимости позволяют кодировать вредоносное ПО в изображения, которые факсимильный аппарат декодирует и загружает в свою память, а затем распространяется по сетям, к которым подключено устройство. Таким образом может распространяться любое вредоносное ПО: программы-вымогатели, криптомайнеры или шпионские программы.
Специалисты Check Point продемонстрировали уязвимости популярных МФУ HP Officejet Pro. Однако те же протоколы используются многими другими факсимильными аппаратами от различных поставщиков, и весьма вероятно, что они имеют одни и те же уязвимости. Популярные онлайн-службы факсов, такие как fax2email, также используют эти же протоколы, делая их уязвимыми для атак с помощью описанного метода. После обнаружения уязвимостей, компания Check Point поделилась результатами с HP, которая быстро отреагировала и выпустила патч для обновления ПО, который доступен на сайте HP.com.
Check Point рекомендует организациям проверять наличие обновлений встроенного ПО для своих факсов и загружать патчи с исправлениями. Также важно размещать устройства в защищенном сегменте сети, который отделен от приложений и серверов, которые хранят конфиденциальную информацию, чтобы ограничить возможность распространения вредоносной программы через сеть.
Несмотря на статус устаревшей технологии, в мире все ещё используется более 45 миллионов факсимильных аппаратов, с помощью которых ежегодно распространяется около 17 млрд сообщений. Факс по-прежнему широко используется в таких сферах, как здравоохранение, право, финансы и недвижимость. Многие организации хранят и обрабатывают огромные объемы конфиденциальных персональных данных с их помощью. Только Национальная служба здравоохранения Великобритании регулярно использует 9000 аппаратов для отправки информации о пациентах. Так как во многих странах электронная почта не считается официальной формой доказательства, факс используется в решении определенных деловых и юридических вопросов. Почти половина всех лазерных принтеров, которые продаются в Европе, — это многофункциональные устройства с возможностью передачи факсимильных сообщений.
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