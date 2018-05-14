Check Point обнаружил уязвимости смартфонов LG

14 мая 2018, 18:55

Исследовательская группа Check Point Research обнаружила две уязвимости в предустановленной виртуальной клавиатуре флагманских смартфонов LG (LGEIME).

Специалисты Check Point подтвердили наличие уязвимости, протестировав флагманские устройства LG G4, LG G5 и LG G6.



Обнаруженные уязвимости могли быть использованы для удаленного выполнения кода с повышенными привилегиями на мобильных устройствах LG. С их помощью можно было эксплуатировать процессы обновления клавиатуры, использовать клавиатурного шпиона (keylogger), тем самым получать доступ к конфиденциальным пользовательским данным.



Первая ошибка безопасности связана с функцией рукописного текста. Оказалось, что для обновления языка интерфейса устройство подключается к внешнему серверу по незащищённому HTTP-соединению, через которое можно было провести атаку типа «Человек посередине» (Man-in-the-middle, MITM). Подобная атака позволяет загрузить на смартфон вредоносный файл вместо легитимного языкового обновления.



Вторая уязвимость касается местоположения языкового файла. С помощью механизма «обход каталога» хакер мог изменить расширение файла и внедрить вредоносное ПО в конфигурационный файл каталога клавиатуры LG.



Исследователи Check Point оперативно сообщили о найденных уязвимостях компании LG, которая выпустила вчера патч с майским обновлением безопасности. Компания объединила обнаруженные уязвимости в одну — LVE-SMP-170025 и настоятельно рекомендует обновить ОС смартфонов серии G (G5, G6), серии V (Q10, Q10, V8), серии X (X300, X400, X500).



Ранее специалисты Check Point сообщали об обнаруженной уязвимости HomeHack, благодаря которой хакеры могли дистанционно управлять домашними устройствами SmartThinkQ. Уязвимости в мобильном и облачном приложениях LG SmartThinkQ позволяли удаленно войти в облачное приложение SmartThinQ, и, завладев учетной записью LG, получить контроль над пылесосом и встроенной в него видеокамерой.



