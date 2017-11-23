UADOM-2017: юбилей домена .UA

23 ноября 2017, 13:15

Компания «Хостмастер» приглашает 1 декабря на конференцию UADOM, которая в этом году будет посвящена 25-летию домена .UA.

Участники встречи смогут поделиться опытом, обсудить достижения и перспективы развития домена, а также неформально пообщаться с ведущими отечественными и мировыми экспертами. Предварительная регистрация на конференцию уже открыта.

Конференция доменной индустрии UADOM проходит ежегодно с 2011 года и собирает более двухсот интернет-специалистов Украины и Восточной Европы. За это время она стала значимым событием телекоммуникационного рынка Украины, поскольку позволяет участникам в начале декабря подвести предварительные итоги уходящего года, а также поделиться планами на будущий год.Организатором UADOM является компания «Хостмастер» - спонсорская организация и реестр домена верхнего уровня .UA. Традиционно участниками и соорганизаторами конференции являются регистраторы доменных имен и администраторы публичных доменов, представители интернет-проектов и создатели контента, операторы связи и провайдеры. Высокий уровень интереса к мероприятию проявляют как отечественные, так и зарубежные компании, украинские государственные органы и международные организации.Основные темы конференции:современное состояние международного доменного рынка;передовые технологии систем доменных имен;вопросы безопасности в Интернет;юридические аспекты защиты прав на доменные имена;использование новых интернет-технологий;маркетинг, реклама и обучающие кампании в доменном секторе.Получить больше информации о форуме можно на сайте uadom.cctld.ua. Желающие предложить свой доклад могут обращаться в программный комитет конференции.Открытие конференции состоится 1 декабря в 10:00 по адресу ул. Вадима Гетмана,6, конгресс-холл «Космополит», зал им. Александра Довженко. Начало регистрации в 9:00.