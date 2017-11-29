Украинские ученые разработали инновационные решения для тяжелой промышленности

29 ноября 2017, 12:15

В городе Днепр, на ИНТЕРПАЙП НТЗ, состоялась экспертная встреча Tech Today Hub «Инновационные решения для тяжелой промышленности».

Ее организаторами выступили некоммерческая организация NDI Foundation, ведущий мобильный оператор Vodafone Украина и промышленная компания ИНТЕРПАЙП.



На встрече украинские ученые представили новейшие разработки для тяжелой промышленности. Участники Tech Today Hub познакомились с инновационными проектами ведущих институтов НАН Украины в сферах управления производственными отходами, водоочистки и водоподготовки, энергоэффективности, современных инструментов и материалов в металлургии и машиностроении, а также цифровых технологий.



Участниками мероприятия стали более 80 представителей промышленных компаний и научно-исследовательских институтов. С разработками украинских ученых, представленных на Tech Today Hub, можно ознакомиться на странице проекта.



Ольга Устинова, Генеральный директор Vodafone Украина:

– Ускорение, с которым трансформируется современный мир, проявляется и в нашей стране тоже. События развиваются стремительно. Два года назад мы приступили к строительству 3G. И вот стоим на пороге нового технологического перехода: к 4G. 4G – не просто новая технология, это качественно иное состояние и способ организации многих процессов в стране. Это новые продукты, решения, открытия, которые сломают привычную логику, изменят наше мироощущение. Тяжелая промышленность всегда была локомотивном украинской экономики. И поддержать это лидерство можно только внедрением инноваций в производстве, особенно выходя на международные рынки. Поэтому мы открыты сотрудничеству с наукой и бизнесом, нацеленным на новаторство и высокие технологии.



Геннадий Есаулов, директор по научно-исследовательским работам и технологии процессов ИНТЕРПАЙП:

– Будущее промышленных компаний напрямую зависит от применения инновационных решений. Разработкой новой продукции и совершенствованием технологии производства труб, колес и стальной заготовки в нашей компании занимается отдельный R&D департамент. Большая часть работ направлена на расширение продуктового портфеля для экспортных рынков и учитывает их постоянно растущие требования. Кроме производственной сферы в компании реализуются проекты в области энергоэффективности и новых цифровых технологий. Надеюсь, встречи в таком формате станут регулярными, позволят углубить нашу экспертизу и совместно выработать новые технические решения в ответ на изменения рынка.



Ольга Крупская, президент NDI Foundation:

– Развитие сложных технологичных отраслей промышленности и, как следствие, рост украинской экономики, невозможны без регулярной коммуникации между ключевыми стейкхолдерами – промышленными компаниями и украинскими учеными, а также государственной поддержки. Наша основная цель – построить эффективную коммуникационную площадку, чтобы бизнес и наука говорили «на одном языке», и создать условия, при которых украинские наукоемкие разработки будут все чаще находить прикладное применение.