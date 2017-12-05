Samsung Galaxy S7 Edge: почему звезда 2016 до сих пор пользуется популярностью

5 декабря 2017, 11:15

Сейчас торговая марка Samsung считается чуть ли не лучшим производителем компьютерной и мобильной техники.

Анализ спроса, рынков и характеристик демонстрирует следующие результаты: в десятку лучших современных смартфонов попало сразу несколько устройств от корейского гиганта. Среди них и Samsung Galaxy S7 Edge — смарт, который в свое время вызвал неслыханный ажиотаж и кучу оживленных дискуссий. Его популярность не стихает и сейчас, хотя рынок уже давно может предложить кучу интересных и на первый взгляд не менее привлекательных моделей.

Купить Samsung Galaxy S7 Edge можно здесь. Почему потребители даже с течением столь длительного промежутка времени (прошел почти год с момента презентации) не теряют интереса к Galaxy S7 Edge? Существует целый ряд весомых аргументов в пользу этой модели.

Во-первых, стильный и оригинальный внешний вид. На самом деле необычным дизайном потребителей, избалованных кучей необычных инновационных идей, сегодня очень трудно удивить. Для того, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей, разработчики использовали свой потенциал по максимуму и создали устройство с металлическим корпусом и 3D-стеклом. Курс на стильный минимализм таки сделал свое дело: смартфон выглядит модно и воспринимается вне времени.

Во-вторых, камера. В свое время этот телефон фотографировал на уровне со своим конкурентом от Apple. Сегодня мало что изменилось:; он все еще не уступает большинству конкурентов, несмотря на то, что Samsung успел представить миру несколько новинок из новой — восьмой серии. 12 Мп основной камеры, а также оптическая стабилизация изображений, автофокус и вспышка — все что нужно для качественных снимков.

В-третьих, поддержка флэш-накопителей. Кроме 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти, телефон позволяет пользоваться еще и дополнительными накопительными устройствами, максимальный объем которых достигает 256 ГБ.

В-четвертых, поддержка беспроводных интерфейсов нового поколения. Телефон позволяет использовать всемирную паутину без проводного подключения, кроме того, имеет возможность соединяться с другими смартфонами и ПК посредством использования технологии Bluetooth или Wi-Fi Direct.

В-пятых, имеет доступный и понятный пользовательский интерфейс и отличается удобством. Несмотря на его достаточно большие размеры (напомним, что диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов), он не скользит в ладони.

В-шестых, мощное «железо». Андроид 6.0, восьмиядерный процессор и емкостный аккумулятор лучшим образом влияют на быстродействие и качество автономной работы смартфона. Без дополнительной подзарядки Galaxy S7 Edge может продержаться около 36 часов при пассивном использовании только для звонков и смс-переписки.

Итак, несмотря на то, что с современными темпами развития мобильной индустрии смартфон Galaxy S7 Edge можно считать уже устаревшей моделью, его функциональное наполнение, высокое качество и достойные характеристики не позволяют потерять популярность. Как известно, потребители отдают предпочтение тем товарам, которые вызывают ощущение полного доверия, поэтому S7 Edge до сих пор уверенно держится на плаву.