iRU Home 515 – новые настольные ПК с памятью премиум-класса Intel Optane

13 декабря 2017, 10:15

Память обеспечивает быстродействие систем с накопителями большой емкости, ускоряя и упрощая работу на компьютере.



Компания iRU оснастила линейку настольных ПК для дома и офиса серии 515 памятью премиум-класса Intel Optane. Теперь популярные игровые компьютеры iRU Home 515 на базе процессоров Intel Core 7-го поколения стали работать ещё быстрее, плавнее и производительнее.

Технология Intel Optane представляет собой уникальное сочетание запоминающего устройства 3D XPoint, контроллеров памяти и хранения Intel, сложной функциональной системы коммутации Intel Interconnect IP и ПО Intel. Вместе эти компоненты обеспечивают существенное снижение уровня задержек и ускорение для рабочих нагрузок, которым требуется большая емкость и высокая скорость системы хранения.Память Intel Optane анализирует и запоминает действия пользователя для повышения эффективности работы. Теперь веб-браузер запускается до 5 раз быстрее, приложение электронной почты - до 5,8 раз быстрее, а презентации с мультимедийным контентом - до 3,8 раз быстрее.Память обеспечивает впечатляющее быстродействие компьютера — теперь можно быстрее начинать работу, до 4 раз быстрее открывать большие мультимедийные файлы и сохранять их практически без задержек. Благодаря быстрому переключению между несколькими приложениями можно с легкостью проектировать, редактировать и создавать контент.Игровой процесс выходит на новый уровень благодаря ускорению загрузки уровней до 65%, локального доступа ко всей вашей игровой библиотеке и отсутствию необходимости в управлении файлами вручную (по сравнению с системой с двумя накопителями). Память Intel Optane в сочетании с жестким диском емкостью 1 ТБ автоматически ускоряет распределение нагрузки, обеспечивая производительность на уровне твердотельного накопителя и большую емкость для хранения данных.1022415 ПК IRU Home 515 TWR i5 8400/8Gb/1Tb 7.2k/SSD16Gb/UHD Graphics 630/W10HSL64/черный;

1022437 ПК IRU Home 515 TWR i5 8400/8Gb/1Tb 7.2k/SSD16Gb/GTX1060 6Gb/W10HSL64/черный