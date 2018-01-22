22 января 2018, 9:45

Модульная компьютерная платформа iRU на базе Intel Compute Card

Инженеры iRU успешно протестировали вычислительную плату Intel Compute Card на своих устройствах.

Выпуск продуктов под брендом iRU на базе этой платы планируется начать уже в первом квартале 2018 года.

iRU анонсирует выпуск модульных компьютерных платформ iRU на базе Intel Compute Card, которые были представлены корпорацией на CES-2017 и, согласно планам, поставки которых на российский рынок уже начались в третьем квартале текущего года.

По своей сути Intel Compute Card - это мини-ПК с довольно мощным процессором. Плата призвана ускорить развитие интернета вещей за счет увеличения количества «умных и подключенных устройств». При своих скромных размерах (легко поместится в карман или даже кошелек) она имеет все элементы полноценного компьютера, включая однокристальную систему, оперативную и постоянную память, беспроводные и проводные интерфейсы. С выпуском новых процессоров эта вычислительная плата станет оптимальным решением как для устройств начального уровня, так и для полнофункциональных рабочих станций.

Intel Compute Card отличает малый размер и большие возможности. Размер лишь ненамного превышает размер кредитной карты (95x55x5 мм), а модульная конфигурация и гибкость вычислительной платы Intel® позволяет осуществлять внутреннюю и внешнюю интеграцию с сертифицированными устройствами через специальный разъем. Компании смогут расширить возможности таких устройств, как цифровые табло и терминалы, моноблоки, Smart TV и бытовые приборы, получив преимущества модульных вычислений, например, упрощенное управление запасами и удобное обслуживание.

Intel Compute Card поддерживает Microsoft Windows 10, программное обеспечение под другие операционные системы корпорация обещает выпустить в самое ближайшее время.



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