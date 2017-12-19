Киевстар за 20 лет: 22 тыс. базовых станций, 52 млрд грн налогов, 26,4 млн клиен

19 декабря 2017, 16:45

20 лет назад в сети крупнейшего оператора мобильной связи Украины — Киевстар —прозвучал первый звонок.

Через год компания обслуживала всего 500 абонентов, а сейчас связью Киевстар пользуется 26,4 млн абонентов.



За 20 лет сеть компании выросла до 230 тыс. радиопередатчиков, 40тыс. км оптических линий связи, свыше 22 тыс. базовых станций. Ежедневно сеть Киевстар обеспечивает более 500 млн звонков, отправку 3,5 млн SMS и MMS и передачу 347 тыс. ГБ дата-трафика. Компания предоставляет услуги 3G на территории, где проживает почти 80% жителей Украины и готова к внедрению технологий нового поколения связи 4G.



За годы работы Киевстар стал инициатором многих положительных изменений как для клиентов, так и для рынка телекоммуникаций:

В 1998 году компания первой среди телеком-операторов Украины начала предоставлять услугу sms.

В 2000 году — первой запустила мобильный интернет – WAP - и отменила плату за входящие звонки в сети.

В 2016 году – впервые в стране запустила инновационные тарифы, которые позволяют без ограничений пользоваться социальными сетями, смотреть видео и слушать любимую музыку, не беспокоясь о количестве мегабайтов на счету. В тот же год компания запустила решение, которое позволяет оплачивать мобильную и фиксированную связь, телевидение одним счетом со скидкой в 50%. Кроме того Киевстар предложил доступные тарифы в роуминге: звонки от 2 грн за минуту, интернет от 0,35 грн за мегабайт, SMS – по 1 грн. При этом, абонентам не нужно больше заказывать дополнительные услуги или что-то настраивать, роуминг подключается автоматически.

Киевстар – это не только телеком-услуги. Для компании крайне важна социальная ответственность. За 20 лет работы компания выделила на благотворительные цели более 200 млн грн.

Только за последние два года компания осуществила более 75 благотворительных и социальных проектов. Оператор оказывает помощь Национальной полиции Украины в розыске пропавших детей, поддерживает образовательные проекты в области точных и естественных наук, организовывает бесплатное обучение в области Big Data, помогает детям и незащищенным слоям населения. В этом году Киевстар создал интернет-платформу Sharity для последующей реализации благотворительных инициатив и фандрайзинга.

Киевстар – создан в Украине, работает для украинцев и остается крупнейшим инвестором, плательщиком налогов и работодателем №1 на телеком-рынке, одной из лучших социально-ответственных компаний.







