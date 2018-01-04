Opera 50 в один клик защитит пользователей от майнинга биткойнов

4 января 2018, 10:45

В течение последних шести месяцев более полумиллиарда человек могли столкнуться с тем, что их компьютеры стали работать медленнее, и при этом устройства стали сильнее нагреваться и шуметь во время работы в интернете.

Все это может быть признаками того, что пользователи стали жертвами майнинга криптовалют, так называемого криптоджекинга.



Сегодня Opera 50 стала первым крупным браузером, пользователи которого смогут не опасаться подобных атак, благодаря новому механизму защиты от майнинга криптовалют. Всего одним кликом пользователь может обезопасить себя от любой возможности стать жертвой криптоджекинга.



«Мы фанаты криптовалют, но при этом мы против того, чтобы веб-сайты использовали для майнинга компьютеры пользователей без их на то согласия. Выпустив новую Opera 50, мы хотим начать 2018 год с предоставления пользователям простого способа, с помощью которого они снова смогут вернуть контроль над своими компьютерами», — отметил Кристиан Колондра, руководитель разработки десктопного браузера Opera.



Все, что необходимо сделать пользователю, — это открыть браузер и активировать встроенный блокировщик рекламы в настройках, после чего защита от майнинга включится автоматически. Те же, кто предпочитает видеть рекламу, но при этом хочет оставаться защищенным от криптоджекинга, могут отдельно активировать новую функцию в настройках, кликнув No Coin.



Новая уникальная функция Opera блокирует скрипты, которые веб-сайты запускают на пользовательских устройствах с целью майнинга криптовалют. Для этого Opera использует регулярно обновляющийся список скриптов NoCoin.



В Opera 50 также появилось несколько других нововведений, в том числе поддержка Chromecast, благодаря чему пользователи могут стримить контент со своего десктопного компьютера прямо на ТВ-экран. Также теперь браузер поддерживает VR360 для Oculus.



«Новая VR-функция теперь позволяет обладателям Oculus Rift просматривать видеоконтент в формате 360 градусов всего в один клик. Это значит, что пользователи могут полностью сфокусироваться на всепоглощающем мире виртуальной реальности и не усложнять себе жизнь техническими деталями» , — отметил Мачей Коцемба, менеджер по продукту Opera.





