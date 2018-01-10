Lenovo представляет мобильный ПК Miix 630

10 января 2018, 15:45

В рамках выставки CES 2018 компания Lenovo представила мобильное устройство 2-в-1 Miix 630.

Созданное в партнерстве с компаниями Microsoft и Qualcomm устройство Miix 630 сочетает удобство смартфона и функциональность мобильного ПК.

Miix 630 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 835 для мобильных ПК, а в качестве операционной системы использует полноценную ОС Windows 10.

Устройство предназначено для пользователей, которые ценят мобильность, но не привыкли отказывать себе в удобстве. Полноразмерная клавиатура с подсветкой с точной сенсорной панелью обеспечивает удобный ввод текста и подходит для составления отчетов и презентаций. Miix 630 комплектуется цифровой ручкой Lenovo, распознающей 1 024 уровня нажатия. Благодаря ей пользователь может рисовать или делать комментарии с помощью Windows Ink. Модуль 4G LTE, предназначенный для быстрой загрузки данных, позволяет проверять электронную почту, обмениваться файлами и совершать покупки в Интернете.

С учетом клавиатуры толщина Miix 630 составляет всего 15,6 мм, а его вес не превышает 1,33 кг. В конструкции Miix 630 использована емкая, но легкая батарея.

Благодаря ей и функциям энергосбережения устройство способно предложить своему владельцу до 202 часов воспроизведения локального видео в автономном режиме3. Режим ожидания дает возможность все время оставаться на связи, потребляя при этом минимальное количество энергии.

Мобильный процессор Snapdragon 835 не использует активного охлаждения, поэтому шума вентилятора при работе Miix 630 не слышно. Устройство удобно для работы в тихих общественных местах, таких как библиотека или класс. Яркий и контрастный 12,3-дюймовый сенсорный экран формата WUXGA+ позволяет рисовать и работать с текстом, а съемная клавиатура может служить защитой экрана в поездках.



Для обеспечения безопасной аутентификации в Miix 630 предусмотрена инфракрасная камера, работающая с сервисом Windows Hello. Она позволяет распознать лицо владельца для быстрого входа в систему.

Технические характеристики Miix 630

Дисплей:12,3”, 1920x1280 точек

ОС: Windows 10 Pro

Процессор: Qualcomm Snapdragon 835

Графика: Adreno 540

Оперативная память: до 8 ГБ

Накопители: до 256 Гб

Аудио: 2х1 Вт

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE

Разъёмы: USB-С, SD, microSim

Батарея: до 20 ч.

Вес: 1,37 кг с клавиатурой

Габариты (ШхДхВ): 293х210х7 мм

