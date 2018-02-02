Verizon также отказался продавать смартфоны Huawei

2 февраля 2018, 13:45

Авторитетное агентство Bloomberg сообщило о том, что уже второй оператор сотовой сети США, Verizon, следом за AT&T отказался от продаж смартфонов Huawei.

Речь в особенности о Mate 10 Pro, на который китайский производитель возлагал большие надежды на территории этой страны. Причина все та же – давление властей.



Впрочем, это не означает, что данный смартфон не попадет к американскому покупателю. Уже сейчас Huawei рассматривает вопрос продаж терминалов, в том числе и 10 Pro посредством своим каналов, а также через Amazon. Вместе с тем, эксперты уверены, что такой формат продаж и формат реализации через сети операторов совершенно несравним, и будет куда ниже.



Кстати, тот факт, что Verizon и AT&T не будут продавать смартфоны Huawei совершенно не значит, что пользователь, купив тот или иной терминал китайского вендора, не сможет подключиться к той или иной сети. Таким образом, требования властей США, судя по всему, касаются лишь запретов продаж телефонов.

