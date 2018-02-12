Около 8% умных телевизоров и устройств на Android уязвимы для нового майнера

12 февраля 2018, 9:15

Информация о распространении троянца Android.CoinMine.15, известного также под названием ADB.miner, появилась несколько дней назад в блоге китайской компании, работающей в сфере информационной безопасности.

По данным китайских исследователей, скорость распространения троянца в активный период была очень велика: ежедневно количество инфицированных устройств возрастало вдвое. Специалисты «Доктор Веб» полагают, что большинство зараженных устройств – «умные» телевизоры, поскольку именно они, как правило, имеют постоянное подключение к Интернету с использованием ADB.



Этот Android-троянец, предназначенный для добычи криптовалюты Monero, способен инфицировать другие устройства без участия пользователя. Вредоносная программа Android.CoinMine.15 заражает Android-устройства с открытым портом 5555, который используется интерфейсом отладчика Android Debug Bridge (ADB). Инфицированными могут оказаться не только «умные» телевизоры, но также смартфоны, планшеты, телевизионные приставки, роутеры, медиаплееры и ресиверы – то есть устройства, использующие отладку по сети. Еще одним потенциально уязвимым устройством является одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 с установленной ОС Android.



Распространение троянца происходит следующим образом. С другого зараженного устройства на атакуемый узел устанавливается приложение droidbot.apk, а также файлы с именами nohup, sss и bot.dat. Затем файл sss запускается с помощью утилиты nohup и в процессе работы становится демоном. После этого он извлекает из bot.dat другие компоненты троянца, в том числе конфигурационный файл в формате JSON, приложения-майнеры (для 32- и 64-разрядной версии ОС) и экземпляр троянской программы droidbot. После запуска droidbot в непрерывном цикле случайным образом генерирует IP-адрес и пытается подключиться к порту 5555. В случае успеха троянец предпринимает попытку заразить обнаруженное устройство с использованием интерфейса отладчика ADB. В отдельном потоке Android.CoinMine.15 запускает приложение-майнер, предназначенное для добычи криптовалюты Monero (XMR). Заражение подобными вредоносными программами может привести к заметному снижению быстродействия устройства, его нагреву, а также быстрому расходованию ресурса аккумулятора.



В ОС Android отладчик ADB по умолчанию отключен, однако некоторые производители все же оставляют его включенным. Кроме того, ADB по каким-либо причинам может быть включен самим пользователем — чаще всего режим отладки необходим разработчикам программ. Согласно статистике, собранной Dr.Web для Android, отладчик Android Debug Bridge включен на 8% устройств, защищенных нашим антивирусом. Поскольку такая настройка может представлять потенциальную угрозу, специальный компонент Dr.Web – Аудитор безопасности – предупреждает пользователя о включенном отладчике и предлагает отключить его.



Специалисты компании «Доктор Веб» рекомендуют всем владельцам Android-устройств выполнить проверку операционной системы на предмет потенциально опасных настроек. Для этого на нашем сайте или в официальном каталоге Google Play можно приобрести Dr.Web Security Space для Android, в состав которого входит Аудитор безопасности. Если на вашем устройстве включена, но не используется отладка по USB, лучше эту функцию отключить. Троянец-майнер Android.CoinMine.15 детектируется и удаляется антивирусными программами Dr.Web для Android, поэтому не представляет угрозы для наших пользователей.