Новый MP3 Плеер Digma T3

16 февраля 2018, 14:05

DIGMA анонсировала новый MP3 Плеер Т3.

Особенности данной модели – компактный размер, наличие клипсы для крепления на одежду, а также возможность работы устройства до 20 часов без подзарядки.

Digma Т3 позволяет хранить ваши музыкальные файлы во встроенной памяти, объемом 8GB. А если этого недостаточно, то можно использовать дополнительную – в модели предусмотрен слот для карт памяти формата microSD.Клипса, расположенная на задней поверхности плеера, понравится спортсменам и всем активным пользователям. Она дает возможность надежно закрепить плеер на любом элементе одежды, не мешая во время ходьбы или пробежек.MP3-плеер оснащен встроенной литий-полимерной батареей, которую можно заряжать с помощью компьютера или ноутбука через USB – порт. При этом можно не беспокоиться, что плеер выключится в самый неподходящий момент, ведь зарядка держится до 20 часов.Устройство исполнено в черно-красном цвете, имеет большой TFT экран, интерфейс USB 2.0 и встроенный микрофон. Пользователи могут слушать FM-радио, а при необходимости использовать диктофон. Вес устройства всего 26 г.По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором Digma на территории РФ и стран СНГ.ХАРАКТЕРИСТИКИ:1.5" LCD-дисплей 128 х 128Встроенная память 8 ГБПоддержка карт памяти microSDАккумулятор Li-PolИнтерфейс USB 2.0FM-радиоАудио форматы* MP3, WMA, WAV, APE, FLACВидео-формат AMVФормат изображений JPG, BMP, GIFФормат файла аудиозаписи WAVВстроенный микрофонРазмеры 59 х 36 х 18 ммВес 26 г