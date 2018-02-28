Стартуют продажи смартфона Pixelphone S1

28 февраля 2018, 12:45

Малоизвестная у нас компания Pixelphone, анонсировала начало продаж своего нового смартфона – Pixelphone S1.



Новинка позиционируется в роли музыкальной модели со сканером отпечатков пальцев и поддержкой LTE.

За музыкальные возможности терминала отмечает чип Awinic K7.В качестве аппаратной платформы «под капотом» MediaTek MT6737 + 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Расширение последней допустимо за счет карт microSD.Диагональ дисплея – 5 дюймов, а его разрешение HD.Емкость аккумулятора- 2000 мАч.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается LTE 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS/A-GPS.Работает новинка под управлением Android 7.0.