BLU анонсировала свой новый смартфон S1 с дизайном в стиле OnePlus 5

18 октября 2017, 9:15

Малоизвестная у нас компания BLU «отметилась» анонсом своего нового смартфона – S1.



По своему дизайну эта новинка напоминает представленный ранее OnePlus 5.

В основе – 8-ядерный MediaTek MT6750, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Кроме того, здесь 2 ГБ оперативной памяти и графика Mali-T860.



Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение 720х1280 точек. Плотность пикселей – 282ppi.



Основная камера – 13Мп с диафрагмой f/2,0. Фронтальная камера – 5Мп.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.



Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Расширение за счет карт microSD также предусмотрено.



Относительно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, приёмник GPS, порт Micro-USB.



Емкость аккумулятора 2800 мАч.



Работает новинка под управлением Android 7.0.



В продаже аппарат появится с ценником в $180.