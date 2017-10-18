BLU анонсировала свой новый смартфон S1 с дизайном в стиле OnePlus 5

Малоизвестная у нас компания BLU «отметилась» анонсом своего нового смартфона – S1.
По своему дизайну эта новинка напоминает представленный ранее OnePlus 5.
В основе – 8-ядерный MediaTek MT6750, тактовая частота которого 1,5 ГГц. Кроме того, здесь 2 ГБ оперативной памяти и графика Mali-T860.
Диагональ дисплея – 5,2 дюйма, а его разрешение 720х1280 точек. Плотность пикселей – 282ppi.
Основная камера – 13Мп с диафрагмой f/2,0. Фронтальная камера – 5Мп.
Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.
Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Расширение за счет карт microSD также предусмотрено.
Относительно беспроводных модулей и интерфейсов отмечается Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, приёмник GPS, порт Micro-USB.
Емкость аккумулятора 2800 мАч.
Работает новинка под управлением Android 7.0.
В продаже аппарат появится с ценником в $180.