VMware поможет операторам связи перейти к 5G

7 марта 2018, 9:45

На Mobile World Congress 2018 компания VMware наглядно продемонстрировала, как с помощью предложений из их портфолио операторы связи (CSP) могут подготовиться к переходу на стандарт 5G.

Чтобы быть успешными в эту новую эпоху, операторы связи должны быть способны быстро создавать и запускать новые сервисы. Благодаря решениям VMware заказчики смогут открыть новые источники доходов, снизить издержки, повысить лояльность абонентов и уровень их удовлетворенности услугами.



Главные проблемы, с которыми сталкиваются операторы связи, — высокие требования клиентов, отсутствие разграничения между услугами голосовой связи и услугами передачи данных в портфолио, снижение среднего дохода на абонента (ARPU), увеличение затрат на инфраструктуру и растущая конкуренция. В сотрудничестве с VMware заказчики могут ускорить трансформацию и модернизацию сетей, развернув технологию NFV для эффективного предоставления виртуализированных версий имеющихся сервисов — например, голосовой связи по сетям LTE (VoLTE), мультимедийной подсистемы на базе протокола IP (IMS) и расширенного пакетного ядра (EPC). Операторы связи также могут подготовить базу для предоставления новых услуг — например, поддержки программно-определяемых глобальных вычислительных сетей (SD-WAN), миграции в облако, управления рабочим пространством, а также сервисов IoT.



«В эпоху 5G операторы связи должны будут предоставлять дифференцирующие сервисы быстрее и «по требованию». Для этого им необходимо перейти к использованию облачной виртуализированной инфраструктуры и внедрить более гибкую, автоматизированную, открытую и программно-определяемую модель предоставления услуг, — говорит Шекар Айар (Shekar Ayyar), исполнительный вице-президент и генеральный директор направления Telco компании VMware. — VMware предлагает инновационную программную платформу, которая отлично зарекомендовала себя на практике. Наш более чем 20-летний опыт работы в сфере виртуализации и облачных технологий поможет ведущим операторам связи первыми успешно развернуть у себя распределенное телекоммуникационное облако нового поколения. Осуществив этот переход, операторы добьются роста общего объема продаж и прибыли, а также смогут эффективнее удерживать существующих абонентов и привлекать новых как в потребительском сегменте, так и в корпоративном».



Основа для трансформации и модернизации сетей операторов связи

VMware предлагает программную платформу, которая позволит операторам построить единую инфраструктуру и операционную среду с охватом частных и публичных облаков, а также распределенных телекоммуникационных облаков. Эта платформа оптимально подходит для операторов связи и сервис провайдеров. На этой платформе операторы смогут запускать любые приложения и виртуализированные сетевые функции (как разработанные самостоятельно, так и от ведущих телеком вендоров, а также cloud-native и SaaS приложения), управлять их жизненным циклом, гибко масштабировать и обеспечивать безопасность. Основные преимущества решений VMware:



Виртуализация сетевых функций (NFV), доказавшая свою эффективность на практике: Решение VMware vCloud NFV — это общая виртуализированная инфраструктура, средства управления эксплуатацией и система обеспечения качества услуг в частных и публичных облаках, а также в распределенных телекоммуникационных облаках операторов связи. С vCloud NFV операторы связи могут развернуть мультивендорную и мультифункциональную NFV-платформу и обеспечить автоматизацию сервисов, высокопроизводительную работу сети, безопасную мульти-арендность, управление эксплуатацией и надежность операторского класса. Платформа поддерживает традиционные и cloud-native облачные приложения. В процессе дальнейшего развития платформы VMware планирует повысить производительность сетевой подсистемы за счет применения DPDK для нагрузок уровня Data Plane.



Кратчайший путь к OpenStack в промышленной эксплуатации: VMware Integrated OpenStack - Carrier Edition — самый быстрый путь при необходимости развернуть виртуализированные сетевые функции на OpenStack в продуктивное использование. Это решение прошло тестирование, получило надлежащую сертификацию и было интегрировано в NFV-платформу VMware. Используя VMware Integrated OpenStack в качестве системы управления виртуализированной инфраструктурой (VIM), сетевые архитекторы смогут легко развертывать, обновлять и эксплуатировать облако OpenStack поверх NFVI-платформы VMware операторского класса. VMware vCloud NFV-OpenStack обеспечивает встроенную поддержку контейнезированных виртуализированных функций связи (VNF): встроенные средства управления контейнерами, позволяют запускать виртуальные машины и контейнерные VNF в рамках одной VIM-системы.



Поддержка контейнеров и нативных облачных приложений: С контейнерной службой Pivotal Container Service (PKS) операторы связи смогут развертывать нагрузки Kubernetes в продуктивном использовании с помощью VMware vSphere и Google Cloud Platform (GCP). Этот фреймворк изначально совместим с Google Kubernetes Engine (GKE). С PKS команды по эксплуатации получат надежную и удобную в поддержке платформу развертывания и управления контейнерами, а разработчики — доступ «по требованию» к среде промышленного уровня, которая отличается высокой доступностью, безопасностью и мульти-арендностью как в частном, так и в публичном облаке.



Интеграция с публичными облаками: Используя решение VMware Hybrid Cloud Extension, операторы связи могут получать дополнительные ресурсы на базе технологий VMware из публичного облака (например, VMware Cloud на AWS) и получить возможность масштабирования «по требованию», а также расширять географию предоставления услуг без необходимости использования другой платформы, повторного тестирования или изменения инструментов эксплуатации телекоммуникационного облака. При этом обеспечивается непрерывность бизнеса и бесперебойное предоставление услуг, поддержка архитектур сетей и производительность.



Ведущая в отрасли программа сертификации VNF и экосистема партнеров: Компания VMware сформировала полноценную экосистему для заказчиков из числа операторов связи. Благодаря ей они могут создавать новые сервисы на основе лучших в своем классе виртуализированных сетевых функций. На сегодняшний день более 30 вендоров со всего мира предлагают более 60 таких функций, сертифицированных по программе VMware Ready for NFV. Эта партнерская экосистема постоянно растет. Внедрив у себя платформу vCloud NFV, операторы связи смогут внедрять, развертывать и продавать новые сервисы всего через несколько дней, а не месяцев, что положительно скажется на качестве опыта абонентов и значительно снизит операционные и капитальные издержки. Благодаря партнерству с Dell EMC и расширенному портфелю совместных инновационных решений Dell Technologies, VMware предлагает широкий ассортимент всеобъемлющих комплексных решений для операторов связи.