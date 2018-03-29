Сержио Буниак назначен президентом Motorola Mobility

29 марта 2018, 9:15

26 марта 2018 года Motorola Mobility объявила от том, что Аймар де Ленкесаинг (Aymar de Lencquesaing), который возглавлял компанию с апреля 2016 года, принял решение оставить должность, чтобы больше времени уделять семье.

На посту президента его заменит Сержио Буниак (Sergio Buniac).Сержио ветеран Motorola. За его плечами 20-летний стаж работы в компании. Под его руководством Motorola получила заметный рост продаж в Латинской Америке, где в настоящее время бренд занимает второе место по доле рынка среди поставщиков смартфонов. В новой должности Буниак будет отвечать за стратегическое планирование и управление продуктами, включая исследования и разработки, продажи и цепочку поставок на глобальные рынки, за исключением Китая. Новый президент намерен вывести компанию на следующий этап роста.Кроме того, в Motorola Mobility анонсировали презентацию первого продукта 2018 года уже в следующем месяце.