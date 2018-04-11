Смартфон ZTE Iceberg напоминает кусок льда – дизайнеры

11 апреля 2018, 9:15

Компания ZTE в нынешнем году намерена выпустить довольно интересный в плане дизайна смартфон – Iceberg.



Информация о грядущей новинке появилась на сайте IF World Design Award.

Одна из особенностей терминала – два выреза в стиле знаменитого iPhone X, чего пока нет ни у кого. Один из них будет отведен под фронтальную камеру, а второй вынесут под динамики.Вторая любопытная особенность – стеклянный корпус, в котором передняя и тыльная панели соединены «бесшовно». Таким образом, грядущая новинка будет, словно впаяна в стекло. Увидевшие концепт дизайнеры уже назвали дизайн терминала напоминающим «кусок льда».Касательно технических характеристик, об этом почти ничего не известно. Отмечается лишь поддержка беспроводной зарядки.Точная дата анонса пока также не называется.