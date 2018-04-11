Смартфон ZTE Iceberg напоминает кусок льда – дизайнеры

Компания ZTE в нынешнем году намерена выпустить довольно интересный в плане дизайна смартфон – Iceberg.
Информация о грядущей новинке появилась на сайте IF World Design Award.
Одна из особенностей терминала – два выреза в стиле знаменитого iPhone X, чего пока нет ни у кого. Один из них будет отведен под фронтальную камеру, а второй вынесут под динамики.
Вторая любопытная особенность – стеклянный корпус, в котором передняя и тыльная панели соединены «бесшовно». Таким образом, грядущая новинка будет, словно впаяна в стекло. Увидевшие концепт дизайнеры уже назвали дизайн терминала напоминающим «кусок льда».
Касательно технических характеристик, об этом почти ничего не известно. Отмечается лишь поддержка беспроводной зарядки.
Точная дата анонса пока также не называется.