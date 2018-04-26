Представлен 35-долларовый одноплатный ПК NanoPi K1 Plus

26 апреля 2018, 11:15

Об этом сообщает сразу несколько китайских средств массовой информации.

Новинка получила 4-ядерный чип Allwinner H5 с графикой ARM Mali-450MP4 и поддержкой OpenGL ES 2.0/1.1, OpenVG 1.1 и EGL. Объем ОЗУ – 2 ГБ.



«На борту» интерфейс HDMI 1.4. Отмечена поддержка 4К.



Отдельно упоминается сетевой контроллер Gigabit Ethernet (RTL8211E IC).



Есть также Wi-Fi (802.11b/g/n), три порта USB 2.0, один Micro-USB и 3,5-миллиметровое аудиогнездо. Отмечена и поддержка интерфейсов I2C, GPIO, UART, PWM, S/PDIF, SPI и пр.



Размеры новинки 85х56 мм.

Стоимость - $35. Прием предварительных заказов уже начался.